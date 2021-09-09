Марии Алехиной запросили два года ограничения свободы

Прокуратура во время прений в Преображенском районном суде Москвы запросила два года ограничения свободы участнице Pussy Riot Марии Алехиной по "санитарному делу". Об этом сообщает "Апология протеста". Гособвинение просит суд признать Алехину виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавших угрозу массового заболевания коронавирусом.

Алехина — одна из последних обвиняемых по "санитарному делу", кому суд еще не назначил наказание. Кроме нее, суд до сих пор рассматривает дело соратницы политика Алексея Навального Анастасии Васильевой.

По условиям ограничения свободы осужденным по "санитарному делу" зачастую запрещают менять постоянное место жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, посещать места проведения массовых мероприятий и участвовать в них. Также запрещено выезжать за пределы Москвы и Московской области без согласия специализированного государственного органа.

"Санитарное дело" было возбуждено Следственным комитетом после акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. Были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата, а также политические активисты. Их обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

Согласно версии следствия, часть обвиняемых призывали через соцсети выйти протестовать в центр Москвы. Откликнувшись на призыв, туда приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что 23 января на Пушкинскую площадь пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19. Это создало угрозу массового заболевания людей, утверждают следователи.

Соратницам Навального Любови Соболь и Кире Ярмыш суд назначил по полтора года ограничения свободы (обе после приговора покинули Россию), Люся Штейн, Олег Степанов и Николай Ляскин получили по году ограничения свободы. Брата Алексея Навального Олега суд приговорил к условному сроку. С муниципального депутата Константина Янкаускаса сняли обвинения вскоре после того, как он отказался от участия в выборах.