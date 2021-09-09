"Яндекс" рассказал о крупнейшей DDoS-атаке в мире

"Яндекс" отразил крупнейшую в истории интернета DDoS-атаку на компанию — более чем в 20 млн RPS (request per second, запросов в секунду), источник атаки — новый ботнет Mēris, сообщается в блоге компании.

"Нашим специалистам действительно удалось отразить рекордную атаку более чем в 20 млн RPS — это самая крупная атака из известных за всю историю интернета. Но это лишь одна из множества атак, направленных не только на Яндекс, но и на многие другие компании в мире. Атаки продолжаются уже несколько недель, их масштабы беспрецедентны, а их источник — новый ботнет, о котором пока мало что известно", — подчеркнули в компании.

Совместно с Qrator Labs в компании пришли к выводу, что число атакующих устройств может составлять более 200 тысяч: "Полная сила ботнета не видна из-за ротации устройств и отсутствия у атакующих желания показывать всю имеющуюся мощность". В организациях предполагают, что в основном атаки осуществляются с помощью взломанных устройств Mikrotik (латвийский производитель сетевого оборудования). По этой причине в "Яндексе" назвали новый ботнет Mēris — по-латышски "чума".

"Ботнет продолжает расти. У нас есть предположение, что он может разрастаться за счет техники брутфорса (перебора паролей), хотя этот вариант не кажется основным. Вся ситуация больше указывает на то, что уязвимость либо хранилась в секрете до начала полномасштабной кампании, либо была продана на черном рынке", — отмечают в "Яндексе".

"В последние пару недель все мы стали свидетелями разрушительных DDoS-атак в Новой Зеландии, США и России. Все эти атаки мы ассоциируем с ботнетом Mēris. В настоящий момент он может перегрузить практически любую сетевую инфраструктуру, включая некоторые сети высокой надежности, специально созданные, чтобы выдерживать подобную нагрузку. Главный признак ботнета – чудовищный показатель RPS. Cloudflare была первой компанией, которая публично рассказала об атаках подобного масштаба. В посте в блоге от 19 августа они упоминали об атаке, достигшей 17 млн запросов в секунду. Мы сообщили Cloudflare, что в сентябре наблюдали схожую картину по продолжительности и распределению стран-источников", — говорится в публикации.

"Атака не повлияла на работу сервисов, и данные пользователей не пострадали. Хотя цифры все еще ошеломляют – почти 21,8 млн RPS. Это крупнейшая в истории зарегистрированная атака на уровне приложения", — уточнили в "Яндексе".

7 сентября "Ведомости" сообщили, что "Яндекс" подвергся самой крупной DDoS-атаке в истории рунета. В августе и сентябре 2021 года наблюдается рост числа DDoS-атак на компании из самых разных секторов экономики – от небольших бизнесов до крупнейших корпораций, рассказал Александр Лямин, гендиректор компании Qrator Labs, специализирующейся на защите информационной инфраструктуры.

"Заказчики этих атак разные, а вот исполнитель, судя по всему, один, и оперирует он недавно появившимся в индустрии ботнетом, – утверждает Лямин. – Некоторые игроки в отрасли уже заявили, что к нам вернулся ботнет Mirai, нашумевший пять лет назад и построенный на основе видеокамер. Посвятив изучению нового ботнета последние несколько недель, мы можем утверждать, что появился совершенно новый ботнет и построен он на сетевом оборудовании одного очень популярного вендора из Прибалтики. Он распространяется через уязвимость в прошивках и уже насчитывает до сотни тысяч зараженных устройств".

Другой эксперт в области информбезопасности рассказал, что речь идет о роутерах латвийской компании MikroTik – оборудование этого производителя могло быть использовано для организации нового ботнета. Представитель MikroTik заявил "Ведомостям", что в их собственной операционной системе RouterOS ранее была обнаружена уязвимость, но она была устранена в 2018 году. "Многие устройства все еще работают на старом ПО, но предупредить об этом каждого пользователя на планете сложно", – отметил представитель MikroTik.

1 сентября зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал, что с 23 по 29 августа "Сбер" успешно отразил самую мощную DDоS-атаку на финансовый сектор: "У нас не было ни остановки, ни приостановки ни на одну секунду наших сервисов, но мощность атаки позволяет сделать вывод о том, что, не имея такой защиты, как у нас, другие организации точно, к сожалению, могли бы остановить свою работу".

Активность нового ботнета Qrator Labs наблюдает не только в России, но и в Европе, США, Индии, на Ближнем Востоке, в регионе APAC, в Латинской Америке, отмечает Лямин: "Атаки коснулись крупнейших банков, e-commerce компаний, интернет-сервисов по всему миру, и ущерб от них уже вышел на уровень миллиардов рублей".