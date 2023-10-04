Марине Овсянниковой заочно дали 8,5 лет колонии по делу о "фейках"

Суд в Москве заочно приговорил бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову к 8,5 годам лишения свободы по статье о фейках про российскую армию, передаёт издание RusNews из зала суда.

Овсянникову обвинили в распространении "фейков" об армии по "мотивам политической ненависти" за пикет на фоне Кремля в июле 2022 года. Тогда Овсянникова развернула плакат с надписью "Путин – убийца, его солдаты – фашисты" и фотографиями убитых в Украине детей.

Прокуратура требовала за это 9,5 лет лишения свободы.

Дело по статье о фейках на Овсянникову завели в августе 2022 года и отправили её под домашний арест. В октябре 2022 года Овсянникова сбежала с дочерью из-под домашнего ареста за границу. После этого МВД объявило её в розыск, а суд – заочно арестовал.