Сертификаты о вакцинации в Москве не продлили после повторной прививки

Жители Москвы столкнулись с тем, что власти не обновляют цифровые сертификаты о вакцинации от коронавируса после ревакцинации. Как пишет "Коммерсантъ", несколько человек рассказали изданию, что после повторной прививки им удалось добиться продления сертификата только после многочисленных обращений в госорганы.

В техподдержке Единой медицинской информационной системы сообщили, что "на данный момент при ревакцинации срок действия сертификата вакцинированного не продлевается", но условия продления сертификатов могут пересмотреть. В Департаменте информационных технологий Москвы сказали, что QR-код вакцинированных граждан действует год, поэтому сейчас даже у первых привитых не может возникнуть проблем с его использованием.

Во многих компаниях работников мотивируют прививаться от СOVID-19, предлагая дополнительные отпускные дни, призы или денежные премии. При этом некоторые компании требуют, чтобы прививка была сделана не более чем полгода назад и подтверждена цифровым сертификатом. Кроме того, в некоторых компаниях вернувшихся из отпуска сотрудников отправляют на карантин — на пять дней, если есть сертификат о вакцинации, и на 14 — если нет. Также сертификаты нужны для въезда в ряд стран. Например, для въезда в Эстонию необходим сертификат о вакцинации не старше полугода. Для въезда в Хорватию требуется сертификат о вакцинации, по которому вакцина была получена не позже чем 270 дней назад, следует из информации на сайте Министерства внутренних дел республики.

Один из читателей "Медузы" (издание признано "иностранным агентом") сообщил, что после ревакцинации его цифровой сертификат обновили спустя полтора месяца после третьей прививки. Другой читатель рассказал, что после ревакцинации получил сертификат сроком на один год — до июля 2022 года.

Российский фонд прямых инвестиций вложил в вакцину от коронавируса "Спутник V" 22 миллиарда рублей, заявлял глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "То, что сделал РФПИ, для того чтобы убедить большое количество стран, что "Спутник V" — это одна из самых безопасных и эффективных вакцин, и РФПИ вложил в эту работу, взяв на себя риск, в 22 миллиарда рублей", — сказал глава фонда на сессии ВЭФ.

Согласно выводам группы учёных из Санкт-Петербурга, у полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции нового типа риск тяжелого течения заболевания и госпитализации снижается в 5 раз. Учёные проанализировали течение болезни у почти 14 тысяч человек с начала июля по август, пишет РБК.

Авторы исследования уточняют, что они не спрашивали больных о том, какой именно вакциной они прививались. Однако с учётом того, что, по официальным данным, к 27 июля 96 процентов вакцинированных в Петербурге получили "Спутник V", можно говорить об эффективности именно этой вакцины. Она составляет 81 процент, говорится в первом независимом исследовании эффективности вакцинации.

В июле аргентинский Минздрав представил промежуточные данные о ходе вакцинации в стране. На тот момент в Аргентине применили 6,9 млн доз российского препарата – больше, чем китайской вакцины Sinopharm и британско-шведского препарата от AstraZeneca. По данным аргентинских специалистов, какие-либо побочные эффекты были зафиксированы только в 0,55% случаев вакцинации, и большинство из них заключались в повышении температуры и легком недомогании.

В апреле был опубликован отчёт о безопасности вакцин Минздрава Аргентины. В нем содержатся данные о двух случаях иммунной тромбоцитопении, предположительно связанных с применением российского препарата "Спутник V". Заболевание вызывает снижение уровня тромбоцитов. Это в свою очередь может привести к кровотечениям и тромбозам. Внимание на данные минздрава Аргентины обратил "Фармацевтический вестник". Всего в документ попали сведения о побочных действия после 1,5 миллиона уколов. Таким образом, потенциально опасный побочный эффект зафиксирован в 0,008 процента случаев.