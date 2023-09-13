Маск сказал, что не включил Starlink в Крыму из-за санкций США

Глава компании SpaceX Илон Маск сказал, что не включил систему спутникового интернета Starlink в аннексированном Крыму из-за санкций США против России. Видеозапись технологической конференции All-In Summit с рассказом Маска опубликована в ютьюбе.

По словам бизнесмена, Украина не запрашивала доступ в Крыму предварительно: просьба поступила буквально "посреди ночи". SpaceX не может работать в аннексированном Крыму, так как на полуостров распространяются санкции США, пояснил Маск.

"Если бы поступило прямое указание включить систему от президента США, я бы это сделал, но такого указания не поступало", – сказал он.

Ранее Маск опроверг публикацию CNN о том, что SpaceX специально отключила Starlink в Крыму, чтобы не дать Украине напасть на российский флот в Севастополе в прошлом году. Сведения об этом CNN взяла из свежей биографии Маска. После опровержения издательство сообщило, что в будущих тиражах оно уберёт неверную информацию.

В биографии Маска также говорится о его опасениях, что в ответ на серьёзный удар Россия может применить ядерное оружие. Такое впечатление у Маска сложилось после общения с высокопоставленными российскими чиновниками, в том числе – с президентом России Владимиром Путиным, утверждается в книге.