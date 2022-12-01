Маск после критики в адрес Apple сообщил о "хорошем разговоре" с Куком

Новый вледелец Twitter Илон Маск сообщил, что он и глава Apple Тим Кук "устранили недопонимание" по вопросу о возможном удалении социальной сети из магазина приложений App Store.

В начале нынешней недели Маск обвинил Apple в угрозах убрать Twitter из своего магазина. Он также отмечал, что производитель iPhone приостановил большую часть своей рекламы на платформе Twitter.

В среду Илон Маск разместил в своём микроблоге сообщение о "хорошем разговоре". "Среди прочего, мы устранили недопонимание относительно возможного удаления Twitter из App Store. Тим чётко дал понять, что Apple никогда не рассматривала подобных действий", – написал Маск. Обсуждали ли они с Куком вопрос рекламы, бизнесмен не уточнил.

Начиная полемику в понедельник, Илон Маск обвинил корпорацию Apple в цензуре и подверг критике принципы её работы, указав, в частности, на плату, взимаемую с покупок в её магазине приложений, пишет Би-би-си.