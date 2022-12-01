Маск после критики в адрес Apple сообщил о "хорошем разговоре" с Куком

Новый вледелец Twitter Илон Маск сообщил, что он и глава Apple Тим Кук "устранили недопонимание" по вопросу о возможном удалении социальной сети из магазина приложений App Store.
В начале нынешней недели Маск обвинил Apple в угрозах убрать Twitter из своего магазина. Он также отмечал, что производитель iPhone приостановил большую часть своей рекламы на платформе Twitter.
В среду Илон Маск разместил в своём микроблоге сообщение о "хорошем разговоре". "Среди прочего, мы устранили недопонимание относительно возможного удаления Twitter из App Store. Тим чётко дал понять, что Apple никогда не рассматривала подобных действий", – написал Маск. Обсуждали ли они с Куком вопрос рекламы, бизнесмен не уточнил.
Начиная полемику в понедельник, Илон Маск обвинил корпорацию Apple в цензуре и подверг критике принципы её работы, указав, в частности, на плату, взимаемую с покупок в её магазине приложений, пишет Би-би-си.
- С тех пор как Маск в прошлом месяце закрыл сделку по приобретению Twitter за 44 миллиарда долларов, он уволил тысячи сотрудников компании, восстановил ранее заблокированных пользователей, включая аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Маск также прекратил применять ряд правил, в том числе направленных на отказ от вводящих в заблуждение данных о COVID-19.
- Действия нового владельца соцсети вызвали обеспокоенность некоторых правозащитных групп, обвинивших миллиардера в шагах, которые способствуют разжиганию ненависти, оскорблениям и дезинформации.
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