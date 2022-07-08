Матери погибших солдат потребовали убрать военкоров с поля боя

Матери погибших в Украине российских солдат воинской части №74325, которая находится в городе Знаменск Астраханской области, требуют запретить военным корреспондентам вести прямые репортажи с поля боя. Фото обращения с подписями матерей опубликовал в соцсетях журналист Русской службы Би-би-си Илья Барабанов. Сейчас пост удалён.
"После выхода репортажа военного корреспондента "Известий" Валентина Трушнина 30 июня 2022 года позиции военнослужащих были обстреляны тяжёлой артиллерией ВСУ. Это произошло в результате рассекречивания в видеоматериале места базирования военной техники и личного состава 1 взвода", – говорится в обращении.
Как следует из письма, в результате атаки погибли пять солдат, ещё трое находятся в тяжёлом состоянии в Первом военном госпитале Донецка.
Матери требуют запретить военкорам работать в районах активных боевых действий, чтобы не допускать гибель солдат из-за "непрофессионализма вышеупомянутых". Коллективное письмо направлено в астраханское отделение "Комитета солдатских матерей России". Женщины просят его о помощи в организации официального обращения к министру обороны России Сергею Шойгу.
- В репортаже "Известий" показаны удары российской "танковой карусели" по позициям украинской армии в так называемой "ДНР".
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