Мать Ильи Яшина допросили в Следственном комитете

Мать оппозиционера Ильи Яшина допросили в Главном следственном управлении СК, сообщил политик в соцсетях.
По его словам, Татьяну Яшину допрашивали в течение двух часов по уголовному делу, возбужденному против оппозиционера. О каком именно деле идет речь, не уточняется.
"Мама воспользовалась статьей 51 Конституции и отказалась свидетельствовать против близкого родственника. Следователь взял с неё подписку о неразглашении. Очень неприятно, когда силовики оказывают давление на семью", – написал Яшин.
Ранее стало известно о возбуждении двух уголовных дел в отношении политика: о неисполнении обязанностей "иностранного агента" и об участии в деятельности "экстремистской организации".
- Яшин был осуждён к 8,5 лет колонии за антивоенные выступления по статье о так называемых фейках о российской армии. 1 августа 2024 года он был освобождён и тут же отправлен за границу в рамках обмена заключёнными между Россией и странами Запада. Российские власти передали 16 человек, а взамен получили восемь россиян, обвинённых в шпионаже, работе на спецслужбы и киберпреступлениях. Яшин тогда подчеркнул, что не считает это обменом, а называет случившееся незаконным выдворением из страны.