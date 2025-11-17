Мать Ильи Яшина допросили в Следственном комитете

Мать оппозиционера Ильи Яшина допросили в Главном следственном управлении СК, сообщил политик в соцсетях.

По его словам, Татьяну Яшину допрашивали в течение двух часов по уголовному делу, возбужденному против оппозиционера. О каком именно деле идет речь, не уточняется.

"Мама воспользовалась статьей 51 Конституции и отказалась свидетельствовать против близкого родственника. Следователь взял с неё подписку о неразглашении. Очень неприятно, когда силовики оказывают давление на семью", – написал Яшин.

Ранее стало известно о возбуждении двух уголовных дел в отношении политика: о неисполнении обязанностей "иностранного агента" и об участии в деятельности "экстремистской организации".