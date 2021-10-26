Адвоката политзаключённых в Беларуси лишили лицензии

Белорусского адвоката Наталью Мацкевич исключили из коллегии, об этом она сообщила на своей странице в твиттере. Ранее она защищала в суде политзаключенных Сергея Тихановского и Виктора Бабарико.

"Ну что ж… Меняю статус на НЕадвокат. Коллеги решили исключить меня из своих гордых рядов. Мне их было жаль…", – написала адвокат.

Поводом для отстранения, согласно приказу министерства юстиции Беларуси, стало дисциплинарное дело, которое возбудили против Мацкевич.

Она считается одним из самых авторитетных белорусских адвокатов. Мацкевич защитила в суде бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико и руководителя независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича. Также она представляла интересы матери пропавшего белорусского политика Юрия Захаренко – Ульяны Захаренко.

Сейчас Мацкевич выступает адвокатом бывшего кандидата на пост президента, блогера Сергея Тихановского, суд над которым с 24 июня в Гомеле идет в закрытом режиме.

В Беларуси последовательно лишают лицензий адвокатов, защищающих интересы участников протестов 2020 года.

В июле адвокатский статус потерял Дмитрий Лаевский, он также защищал кандидата в президенты Беларуси и экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, приговоренного к 14 годам колонии по делу о получении взятки.

За "систематического нарушения требований и условий осуществления адвокатской деятельности" из коллегии исключили Антона Гашинского. Он защищал политолога Виталия Шклярова, медиаменеджера Андрея Александрова и гражданку России Софью Сапегу, а также занимался делом PandaDoc.