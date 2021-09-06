Роман Баданин объявил об открытии нового издания "Агентство"

Бывший главный редактор издания "Проект" Роман Баданин сообщил об открытии нового СМИ под названием"Агентство".

Ранее Баданин рассказал The New York Times, что он выбрал такое название в честь статуса иностранного агента. Издание "Проект" признано в России нежелательной организацией, а Роман Баданин включен в реестр "СМИ-иноагентов".

"Сейчас мы запускаем новое СМИ – "Агентство" (быть агентом модно, вы же знаете). Оно тоже будет заниматься расследованиями, и мы постараемся, чтобы они тоже раздражали российские власти, но самое главное – были интересны и важны вам", – написал Баданин.

Как говорится на сайте проекта, специализация "Агентства" – наиболее сложные, опасные и в то же время социально важные темы, табуированные для большинства работающих в России редакций. Создатели нового СМИ отдельно уточнили, что вынуждены работать анонимно, потому что "быть честным журналистом теперь опасно".

Первое расследование "Агентства" посвящено министру обороны России Сергею Шойгу. В материале рассказывается о пиар-технологиях, которые использует команда министра, а также об объектах в Туве, где Шойгу отдыхал вместе с президентом России Владимиром Путиным.

Издание "Проект" приостановило свою деятельность в середине июля, когда по требованию Генеральной прокуратуры была признана нежелательной на территории Российской Федерации деятельность американской неправительственной организации Project Media, Inc. – издателя "Проекта". В ведомстве заявили, что эта компания "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ".

Журналистов "Проекта" Романа Баданина, Михаила Рубина, Петра Маняхина, Ольгу Чуракову, Марию Железнову, Юлию Лукьянову внесли в реестр СМИ-иноагентов.

После этого компания – издатель "Проекта" была ликвидирована. Вскоре стало известно, что Роман Баданин и его заместитель Михаил Рубин уехали из России в США и не планируют возвращаться на родину.