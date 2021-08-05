“Никаких стёкол и решёток”: Навальная о первом длительном свидании с мужем

Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия рассказала о первом длительном свидании с мужем с момента его заключения под стражу.

Встреча проходила в Покровской колонии в специально помещении, где “всё очень приличного вида и похоже на 2-х звездочную гостиницу, даже картины на стенах висят”. Навальная привезла супругу еду, по которой “он скучает больше всего – от кастрюли готового щавелевого борда до пакета с вишней”. Всё это сотрудники колонии внимательно проверили перед тем, как пропускать посетительницу.

“Охрана внимательно проверяет борщ на наличие телефона внутри, разрезает рандомный пирожок или персик на предмет героина и нюхает все напитки на предмет алкоголя,” – рассказала Навальная в своем аккаунте Instagram.

Алексей Навальный, по словам жены, очень похудел. Свидание длилось три дня. После чего, продолжает Юлия, “всё заканчивается, и мужа снова переодевают в робу и уводят. В этот момент очень хочется его отбить, но из оружия - только пустая кастрюля из-под борща”.

В августе прошлого года Навальный, находившийся без сознания, был госпитализирован в омскую больницу с симптомами отравления и вскоре доставлен на лечение в Германию.

Эксперты военной немецкой лаборатории нашли в организме оппозиционера следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". Российские власти отрицают причастность к отравлению Навального, а также сам факт отравления.

17 января 2021 года Навальный вернулся из Германию в Россию. В аэропорту Шереметьево он был задержан. ФСИН объявила, что Навальный неднократно нарушал испытательный срок по делу "Ив Роше" и потребовала изменить ему условный срок наказания на реальный.

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН и заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Согласно решению суда, политик должен провести в колонии в общей сложности два года и восемь месяцев.