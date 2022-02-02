Мажилис отменил норму о согласовании политики с Назарбаевым

В Казахстане мажилис (нижняя палата парламента) на пленарном заседании в среду принял законодательные поправки, отменяющие необходимость согласования с бывшим президентом страны Нурсултаном Назарбаевым основных направлений внутренней и внешней политики. Соответствующую поправку на прошлой неделе внёс сенат.

Обе палаты казахстанского парламента одобрили также поправки к законодательству, отменяющие право пожизненного председательствования бывшего президента в двух конституционных органах — Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана.

Законопроект, которым предусмотрено внесение изменений в законы о первом президенте — лидере нации, о Совете безопасности и об Ассамблее народа Казахстана, отправляется на подпись президенту.

81-летний Назарбаев, правивший страной почти 30 лет, в марте 2019 года сложил президентские полномочия, передав их Токаеву. Однако Назарбаев продолжал играть ключевую роль в руководстве страной и вплоть до январских событий оставался главой Совета безопасности, председателем правящей партии "Нур Отан", членом Конституционного совета, а также имел специальный статус лидера нации, который гарантирует ему и членам его семьи иммунитет от любого преследования и неприкосновенность активов. Поправки, отменяющие пожизненный статус первого президента, обе палаты парламента одобрили к 27 января.



Протесты в Казахстане начались 2 января – первоначально с требованием снижения цен на топливо. Впоследствии к ним добавились и политические требования. Популярным лозунгом стал "Шал, кет!" – "Старик, уходи!" – требование ухода Назарбаева из власти.

18 января Назарбаев выступил с видеообращением, в котором заявил, что передает все полномочия Токаеву, никакого конфликта элит в Казахстане нет, а он является пенсионером.

Своих постов после январских протестов лишились также некоторые родственники и приближённые бывшего президента.