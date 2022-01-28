Дворцы Назарбаевых в Алматы: под горами и за высокими заборами

Члены семьи экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по-прежнему в числе самых богатых людей страны. Они владеют бизнесом и элитной недвижимостью как в Казахстане, так и за рубежом. Азаттык (Казахская служба Радио Свобода) взялась за расследование недвижимости семьи Назарбаевых в Алматы и обнаружила несколько дворцов в Бостандыкском районе – они находятся в предгорье, выше проспекта Аль-Фараби, и занимают 135 гектаров земли. Дома принадлежат самому Нурсултану Назарбаеву, его трем дочерям и племяннику.

В 2001 году казахстанские власти инициировали разбить парк в предгорье Алматы. Место выбрали красивое: 61 гектар земли по правую сторону дороги, ведущей в ущелье Алма-Арасан. Новый парк изначально должен был называться "ХХІ век".

Обустройство нового парка затянулось на долгих десять лет – в итоге открытие состоялось состоялось только летом 2011 года, и тогда же еще одно место отдыха для горожан и гостей получило новое название – Парк Первого Президента Республики Казахстан. Каждое слово в нем принято писать с большой буквы. Справа от входа в парк установили памятник тому, чье имя он носит. Ленту перед памятником торжественно перерезали в ноябре 2011 года, а в декабре этого года власти Казахстана установили новый праздник – День первого президента, отмечаемый с тех пор ежегодно 1 декабря.

Таким образом, в просторном парке, открытом в честь Нурсултана Назарбаева, возвели ему же памятник. Но мало кто знает, что еще 135 гектаров земли выше этого парка перешли в собственность семьи экс-президента и его ближайшего окружения.

Наверняка многие алматинцы видели высокие заборы, когда пытались зайти в парк с верхней стороны, но входа оттуда нет, только с нижней стороны и по бокам. И этому есть объяснение.

Информация об этом участке земли и построенных на нем дворцах ранее нигде не публиковалась. Причем эта территория вдвое больше площади самого парка и разделена на несколько участков.

Все лучшее –​ детям

Первый земельный участок и дворцы на нем принадлежат Динаре Кулибаевой, средней дочери Нурсултана Назарбаева. Его площадь составляет 74 149 квадратных метра, или около 7,5 гектара. Это место граничит с территорией гольф-клуба "Жайлау" и санатория "Окжетпес", который находится на балансе управления делами президента.

Один из двух симметрично расположенных домов меньше, а другой больше. А тот, что посередине (см. фото), – самый большой и имеет два этажа. Дворцы соединяются дорогой, и легко понять, что это собственность одной семьи. Сравнительные снимки с Google Earth показывают, что новые здания появились на месте двух старых домов. Не позднее 2015 года на месте появились искусственный пруд, летний шатер и небольшой дом – судя по всему, он предназначен для обслуживающего персонала.

Дом и земля принадлежат Динаре Кулибаевой, а в нем прописан и ее муж Тимур Кулибаев. Адрес объекта: микрорайон Жайлау, дом № 1. И этот же адрес указан в официальном документе с именем Тимура Кулибаева. Однако в мобильных приложениях 2GIS или "Яндекс. Карты" эти адреса не отображаются.

Дочь экс-президента Динара Кулибаева и его зять Тимур Кулибаев входят в четверку самых богатых людей Казахстана. По данным журнала Forbes, совокупное состояние супругов в 5,8 миллиарда долларов делает их самой богатой семьей в стране.

Следующий участок, по адресу: микрорайон Жайлау, дом № 2, площадью 2,8 гектара, принадлежит младшей дочери экс-президента Алие Назарбаевой и ее мужу Димашу Досанову. Впечатление, что земля еще не освоена. Ранее на участке был дом с красной крышей. Его снесли в 2019 году, но на его месте пока ничего не возвели.

Cоседкой Динары и Алии, как нетрудно догадаться, является старшая из дочерей экс-президента. Четыре земельных участка вокруг участка Алии принадлежат именно ей – депутату мажилиса парламента Казахстана Дариге Назарбаевой. Если быть точнее, три из четырех участков зарегистрированы на ее имя. Еще около 2,4 гектара земли под жилье принадлежат компании DLS Group. Несколько лет назад единственным ее учредителем значилась Дарига Назарбаева. Как и тогда, сейчас директором предприятия числится некий Сергей Рычков, поэтому не исключено, что учредитель компании не поменялся.

DLS Group, как ранее сообщал Азаттык, фигурировала в сделке Дариги Назарбаевой и ее предполагаемого мужа Кайрата Шарипбаева по выкупу у "КазМунайГаза" отеля "Думан" по заниженной цене.

Площадь первых трех земельных участков – около 6,5 гектара. Самый большой дворец (46 тысяч квадратных метров), зарегистрированный на имя Дариги, возводится на участке площадью 4,6 гектара. Его строительство началось в 2018 году. Площадь – более 2 тысяч квадратных метров. Сейчас остались лишь отделочные работы.

Большой дом для папы

Рядом с домами Алии, Динары и Дариги на карте можно увидеть еще один большой участок. Его площадь – около 13 гектаров, хотя в системе земельного кадастра указана только половина. Наверное, причина в том, что земля принадлежит бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Дом окружен густым зеленым ограждением. На участке есть искусственный пруд и теннисный корт.

Есть сведения, что в этом доме прежде жили первый секретарь Коммунистической партии Казахстана Динмухамед Кунаев и его преемник Геннадий Колбин. Дом находился на балансе правительства , а после назначения первым секретарем Коммунистической партии Казахстана в 1989 году в него заселился Нурсултан Назарбаев. Спустя несколько лет он каким-то образом перешел в его собственность.

С южной стороны дома, по дороге к горам, стоит еще один огромный дворец. Территория одноэтажного дворца очень большая – около 2 тысяч 350 квадратных метров. Для сравнения: это площадь 47 квартир по 50 квадратных метров. Строительство дворца началось летом 2016 года и завершилось в 2018 году. 8,5 гектара земли и дома находятся на балансе ТОО "Дирекция по управлению недвижимостью", учредителем дирекции является "Фонд Елбасы", а он, в свою очередь, принадлежит Нурсултану Назарбаеву. Юридический адрес дирекции: ул. Кунаева, 12/1, в Нур-Султане. По этому же адресу расположен головной офис партии "Нур Отан".

На снимках заметно, что дворец Назарбаева построен недавно. На прилегающей к нему территории создан искусственный пруд. Возле пруда – деревянный домик. На участке есть две вертолетные площадки. Сначала была одна площадка, но спустя время появилась еще одна рядом – видимо, дефицит проявился по мере возникновения новых дворцов.

Корпорация "Алмалы" и кто за ней стоит

Расследование Азаттыка показало, что остальная территория из 135 гектаров принадлежит корпорации "Алмалы". Территория разбита на несколько участков, всего около 85 гектаров.

История возникновения корпорации особо не отличается от тех, что возникали в период массовой приватизации государственного имущества. Еще в 1998 году Хозяйственное управление президента и правительства было преобразовано в закрытое акционерное общество "ХОЗУ" и ему на баланс были переданы многие здания, сооружения, рестораны, гостиницы и детские сады, в том числе знаменитый совхоз "Алатау" в Алматы. Акционерное общество с 100-процентной долей государства позже стало частной компанией с ограниченной ответственностью под названием "Корпорация "Хозу". Таким образом, были приватизированы десятки гектаров земли и бесчисленное множество объектов недвижимости. Корпорацию возглавил Владимир Ни, помощник Назарбаева с 1985 года. После смерти Ни в 2010 году корпорация получила название "Алмалы".

Если судить по уплаченным налогам, годовой доход корпорации составляет около 16 миллиардов тенге (почти 37 миллионов долларов по сегодняшнему курсу). Один из двух учредителей, управляющих корпорацией "Алмалы" через корпорацию "Наурыз", – Noord Holland Trading Company b.v. – офшор, зарегистрированный в Нидерландах. Как тут не вспомнить слова самого Нурсултана Назарбаева, который в апреле 2013 года призывал "не прятать деньги за бугром".

"Не надо искать счастья в других краях и не надо прятать деньги за бугром. Здесь держи [финансы], а кто за бугром, смотрите – сейчас все офшоры открываются, всех позорить будут, всех, кошмарить будут всех. Поэтому заработал [деньги], вкладывай в Казахстане, не бойся", –​говорил Назарбаев.

Вторым учредителем корпорации "Алмалы" является Vertex Holding. Он принадлежит миллиардеру Владимиру Джуманбаеву, члену совета директоров "Казахмыса". Председателем совета директоров "Казахмыса" вплоть до своей смерти был Владимир Ни. Таким образом, конец цепочки всё равно ведет к окружению Назарбаева.

Еще один участок на этой территории в прошлом году приобрела 37-летняя Корлан Шарипбаева – дочь Кайрата Шарипбаева, предполагаемого мужа Дариги Назарбаевой. Кайрат Шарипбаев был председателем правления национальной компании "КазТрансГаз" и лишился этой должности после январских событий 2022 года.

На участке рядом, площадью 3 гектара, ведется стройка. Паспорта объекта нет, но стало известно, что строители возводят очередную резиденцию. В 2020 году этот участок решением суда был передан аппарату акима Алматы, затем – управлению делами президента Казахстана до конца 2023 года.

Поскольку право пользования находится у управления делами президента, определить заказчика строительства несложно. Оказалось, что подрядчиком объекта является швейцарская компания B&A Contractors. Она входит в группу компаний Mabetex Group, которая выполнила не один госзаказ в Казахстане: построила Акорду, Дом парламента, аэропорт, театр оперы и балета и ряд других зданий в столице.

В управлении делами президента Азаттыку ответили, что на этом участке "реализуется проект для государственных нужд".

Чуть далее можно увидеть еще земли корпорации "Алмалы". 46 гектаров из них имеют сельскохозяйственное назначение. Их арендует компания Citic Оrchards – компания, занимающаяся выращиванием фруктов и орехов. За ней стоят компания Citic Agriculture, зарегистрированная в Сингапуре, и казахстанская компания Agriland. Учредителями Agriland являются три деловых партнера зятя экс-президента Тимура Кулибаева и принадлежащая ему компания. Кстати, 43 гектара земли здесь заложены в банке RBK.

Дворец "жены" Кайрата Сатыбалды

Члены семьи Назарбаевых получили земли и в верхней части территории – это выше парка первого президента на два километра. На территории за забором расположены пять больших коттеджей, один одноэтажный дом и особняк. Еще 15 земельных участков подготовлены под строительство. Несмотря на то, что каждый участок регистрируется отдельно в кадастровой системе, заметно, что владельцем территории является одно лицо.

Общая площадь, включая все 25 земельных участков в пределах забора, составляет 12,5 гектара.

В центре – большой дворец, который сильно отличается от других. Он высокий, состоит из трех частей. У него свой забор внутри общего забора. При помощи специального приложения Азаттык подсчитал, что длина дома – 90 метров, ширина – 20 метров. Площадь первого этажа дома составляет около двух тысяч квадратных метров. Вместе со вторым этажом площадь дворца – около 2 тысяч 500 квадратных метров. Сюда автомобили могут проехать по подземной дороге.

Прилегающая территория обустроена. Во дворе стоит белоснежная юрта. Предусмотрены детская игровая и спортивная площадки. Возведена и вертолетная площадка.

Между участками за пределами дворца нет заборов и ограждений. Разные по площади пять коттеджей и одноэтажный дом построены из дерева. Кроме того, есть два больших гаража на несколько машин, дом для персонала и небольшие объекты, напоминающие складские помещения.

На одном из 15 свободных участков полным ходом идет строительство. Судя по подготовке места под фундамент, новый дом тоже будет немаленьким.

Прежде на этом месте площадью 12,5 гектара располагалась молочная ферма. Она есть на старых картах Алматы. К 2012 году базы фермы были снесены, и началось строительство дворца. Местные жители говорят, что здесь дома строит "какой-то крутой из КНБ".

Азаттык выяснил, что собственником земли и недвижимости официально является некая Асель Бахтияркызы. Поговаривают, что она "жена" племянника Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды, мать троих его детей. Таким образом, вполне вероятно, что "кто-то крутой из КНБ" и есть Кайрат Сатыбалды, ведь племянник Назарбаева действительно проработал в КНБ около девяти лет.

Кайрат Сатыбалды – один из богатейших людей Казахстана. В 2018 году Forbes оценил его состояние в 163 миллиона долларов.

Три года назад Сатыбалды продал, по крайней мере официально, свою долю в финтехкомпании Kaspi.kz. Однако совокупные активы компании Skyline Investment Company S.A., зарегистрированной в офшоре Люксембурга на имя Сатыбалды, в 2018 году составили 266 миллионов долларов. Также известно, что ранее через эту компанию Сатыбалды купил долю, равную 24 процентам, в телекоммуникационной компании "Казахтелеком".

Большинство дворцов, особняков и коттеджей семьи Назарбаевых, о которых сообщает Азаттык, охраняются Службой государственной охраны Казахстана. Это связано с тем, что конституционный закон о первом президенте – лидере нации предусматривает защиту Назарбаева и членов его семьи и гарантирует им неприкосновенность.

Статья 7 закона гласит, что "Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы, прекратившему исполнение своих полномочий, служебная квартира и государственная дача передаются в собственность с необходимым государственным обслуживанием". Однако упомянутые дома и земли были переданы Назарбаеву и его родственникам еще до того, как он покинул пост президента.

Азаттык направил запросы Нурсултану Назарбаеву, членам его семьи и госорганам с просьбой ответить на вопрос, каким образом семья экс-президента завладела всеми этими богатствами. Ответов пока не последовало.