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МЧС сообщило о начале эвакуации россиян из сектора Газа

КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта
КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта

Министерство чрезвычайных ситуаций России в воскресенье сообщило о начале эвакуации российских граждан из сектора Газа. По заявлению ведомства, сейчас первые россияне начали переходить границу с Египтом через погранпереход Рафах.

Как сообщает МЧС, на египетской стороне людям оказывается медицинская и психологическая помощь, им предоставляют питание и воду. Затем все россияне будут направлены в столицу Египта Каир, где развёрнут оперативный штаб МЧС. Там им будут оформлены необходимые документы.

В ведомстве подчеркнули, что оперативная группа МЧС в течение недели проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта.

По сообщению МЧС, на 14.00 по московскому времени границу пересекли уже более 60 граждан России. Сколько именно россиян будут эвакуированы из сектора Газа, не уточняется.

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