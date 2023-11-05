ООН: полтора миллиона жителей сектора Газа покинули свои дома

Полтора миллиона жителей сектора Газа покинули свои дома и стали "перемещёнными лицами", сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. Более 710 тысяч из них укрываются в учреждениях, находящихся в ведении БАПОР - агентства ООН для палестинских беженцев. Это школы и больницы, а также временные лагеря. Они не могут вместить всех желающих, многие люди вынуждены ночевать на улицах.

Египет по-прежнему отказывается принимать беженцев из сектора Газа. После того, как 3 ноября через КПП Рафах пропустили в Египет несколько сотен иностранцев и палестинцев с двойным гражданством, а также тяжелораненых, дальнейших сообщений об открытии пропускного пункта не поступало.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает военные действия в секторе Газа. Войска готовятся полностью окружить город Газа, отрезав его от южной части сектора. По сообщению ЦАХАЛ, с начала военной операции поражено 2500 военных целей ХАМАС. В ночь на воскресенье, уточняет газета Haaretz, израильскими солдатами был уничтожен военный комплекс ХАМАС, включавший в себя командный пункт и наблюдательные посты.

Число погибших в секторе Газа израильских военнослужащих достигло 28.

Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения сектора Газа заявило, что с начала полномасштабных военных действий в секторе погибли 9448 палестинцев. В частности, около 30 человек погибли в ночь на воскресенье после израильских ударов по лагерю беженцев Аль-Магази в центральной части сектора. Независимых подтверждений этим цифрам нет.

ХАМАС продолжает обстрелы Израиля. Воздушные тревоги звучат на юге и в центральной части страны.

В Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах Израиля вечером в суботу прошли массовые демонстрации с требованием отставки правительства Нетаньяху. Протестующие обвиняют премьер-министра и его администрацию в том, что не смогли предотвратить нападение ХАМАС 7 октября и не прилагают достаточных усилий для скорейшего освобождения заложников, захваченных боевиками.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье встретится с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом в Рамалле, чтобы обсудить возможное участие Палестинской автономии в урегулировании конфликта. Администрация Аббаса контролирует Западный берег реки Иордан и принадлежит к движению ФАТХ - части Организации освобождения Палестины. В отличие от ХАМАС, признанной во многих странах террористической организацией, ООП легитимна, и администрация Аббаса представляет Палестину в ООН.