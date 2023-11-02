Израильская армия сообщила об окружении города Газа

Сухопутные войска израильской армии полностью окружили город Газа, крупнейший в одноимённом секторе. Об этом заявил представитель армии обороны Израиля Дэниэль Хагари. По его словам, речи о перемирии с радикальной палестинской группировкой ХАМАС, под контролем которой находится сектор Газа, и прекращении огня в данный момент быть не может.

Четыре школы ООН, превращённые в бомбоубежища в секторе Газа, были повреждены при обстрелах и бомбардировках за последние сутки. Агентство ООН по делам палестинских беженцев заявило о гибели 20 человек, находившихся в школе в лагере Джабалия.

О том, что израильская армия окружает город Газа, ранее в четверг сообщил начальник штаба ЦАХАЛ Герци Халеви. По официальным данным, после расширения наземной операции в регионе погибли около 20 израильских военнослужащих.

В городе Газа проживает 640 тысяч человек, около 35% от общей численности населения сектора. Израильская сторона утверждает, что город стал центром деятельности ХАМАС. Группировка построила там сложную сеть инфраструктуры, включая туннели под землёй.

В четверг сектор Газа продолжили покидать иностранцы и раненые палестинцы – в общей сложности около 400 человек. Эвакуация проходит через единственный открытый контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом.

Через Рафах 2 ноября в Газу заехали 45 грузовиков с гуманитарной помощью.

Ранее группировка ХАМАС опубликовала список почти из 600 человек с двойным гражданством и раненых, которым разрешат перейти границу сектора Газа с Египтом. В список вошли несколько сотен американцев. Также выехать через КПП разрешили гражданам Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии, Иордании. Россиян в списке нет.

МИД Египта сообщил, что Каир работает над вывозом из региона семи тысяч иностранцев.

В первый день эвакуации 1 ноября Газу покинули около 350 иностранцев и более 80 раненых палестинцев.

Раненых пока что размещают в полевом госпитале, вблизи погранперехода на территории Египта. Агентство Reuters сообщает, что Израиль попросил европейские страны отправить в сектор Газа корабли-госпитали для раненых палестинцев, которым разрешено покинуть сектор.

Израильские телеграм-каналы также сообщают, что подразделения ЦАХАЛ вошли в город Дженин на Западном берегу реки Иордан.

3 ноября в Израиль с визитом вновь пребывает госсекретарь США Энтони Блинкен. The New York Times пишет, что глава Госдепартамента призовёт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху согласиться на кратковременные перерывы в военных операциях для освобождения захваченных 7 октября джихадистами заложников и распределения гуманитарной помощи в секторе Газа.

Израильская армия проводит в секторе Газа операцию "Железные мечи" в ответ на нападение группировок ХАМАС и "Исламский джихад" на юг Израиля 7 октября. Тогда погибли 1400 человек, около 250 были захвачены и перевезены в Газу.

Подконтрольный ХАМАС Минздрав Газы утверждает, что в результате обстрела со стороны ЦАХАЛ погибли больше девяти тысяч человек, из которых две трети – женщины и дети. Независимых оценок этим данным нет.

Израиль неоднократно заявлял, что ставит целью в Газе полное устранение ХАМАС. По данным Bloomberg, США и Израиль рассматривают возможность ввода в сектор после окончания войны многонациональных сил, среди которых могут быть американские военные.

Рассматривалась также возможность предоставления временного контроля над сектором странам ближневосточного региона при поддержке войск из США, Британии, Франции и Германии. Телеканал Al Arabia в свою очередь сообщает, что Египет отклонил предложение о международном и израильском управлении сектором Газа в будущем.

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