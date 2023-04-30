Медалистку Олимпиады-80 задержали в Индии за наркотики

В индийском штате Гоа по обвинению в торговле наркотиками задержана россиянка Светлана Варганова. Она бывшая спортсменка, серебряный призёр Олимпиады 1980 года по плаванию. Как сообщает индийская полиция, у неё были обнаружены разные виды запрещённых веществ, включая ЛСД, кокаин, метамфетамин и гашишное масло. По версии следствия, Варганова действовала в составе организованной группы, которая продавала наркотики иностранцам-курортникам.

Вместе с Варгановой были задержаны ещё два человека. Правоохранительные органы считают их соучастниками. Один из них - тоже гражданин России, бывший полицейский, второй - индиец. Всех троих подозревают в участии в международном наркокартеле.

Индийское бюро по контролю за наркотиками (NCB) заявило, что операция по поимке наркоторговцев в Гоа шла уже две недели. По мнению полицейских, "русский картель" был частью более широкой сети преступников.

В NCB также рассказали, что Варганова живёт в штате Гоа уже несколько лет. По словам полиции, наркотики она продавала исключительно иностранцам. У себя дома она открыла кальянный бар, где туристы могли также покупать и употреблять запрещённые вещества.