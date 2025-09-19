Ссылки для упрощенного доступа

Медиаменеджер Арам Габрелянов купил издание Baza

Арам Габрелянов
Медиаменеджер Арам Габрелянов купил издание Baza. Об этом он рассказал РБК, сумму сделки Габрелянов не раскрыл.

По словам медиаменеджера, Baza не станет частью холдинга News Media Holding, в который уже входят Life, Mash и SHOT. При этом два источника на медиарынке заявили РБК, что включение Baza в холдинг возможно.

Сделка состоялась на фоне уголовного дела о даче взяток сотрудникам правоохранительных органов – 18 сентября из СИЗО под домашний арест перевели главного редактора Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову.

Они были арестованы в июле. По версии следствия, сотрудники телеграм-канала Baza, нередко публикующего оперативную информацию о преступлениях, покупали сводки у сотрудников силовых структур. Как сообщает "Медиазона" со ссылкой на правоохранительные органы, Трифонов и Лукьянова признали вину и написали явку с повинной.

Baza начала работу в 2019 году, издание основали выходцы из команды Габрелянова: Никита Могутин, Анатолий Сулейманов, Рауль Смыр и Александр Потапов. Телеграм-канал специализируется на оперативной хронике, большая часть его материалов основана на анонимных источниках в силовых структурах.

  • В июне 2024 года Евросоюз включил Арама Габрелянова в санкционный список. Введение санкций было обосновано тем, что "Габрелянов поддерживает и осуществляет действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".


