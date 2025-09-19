Медиаменеджер Арам Габрелянов купил издание Baza. Об этом он рассказал РБК, сумму сделки Габрелянов не раскрыл.

По словам медиаменеджера, Baza не станет частью холдинга News Media Holding, в который уже входят Life, Mash и SHOT. При этом два источника на медиарынке заявили РБК, что включение Baza в холдинг возможно.

Сделка состоялась на фоне уголовного дела о даче взяток сотрудникам правоохранительных органов – 18 сентября из СИЗО под домашний арест перевели главного редактора Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову.

Они были арестованы в июле. По версии следствия, сотрудники телеграм-канала Baza, нередко публикующего оперативную информацию о преступлениях, покупали сводки у сотрудников силовых структур. Как сообщает "Медиазона" со ссылкой на правоохранительные органы, Трифонов и Лукьянова признали вину и написали явку с повинной.

Baza начала работу в 2019 году, издание основали выходцы из команды Габрелянова: Никита Могутин, Анатолий Сулейманов, Рауль Смыр и Александр Потапов. Телеграм-канал специализируется на оперативной хронике, большая часть его материалов основана на анонимных источниках в силовых структурах.