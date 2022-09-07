Медиаменеджера Митю Алешковского не пустили в Грузию

Российскому журналисту и медиаменеджеру, основателю фонда "Нужна помощь" и интернет-издания "Такие дела" Мите Алешковскому отказали во въезде в Грузию. Об этом сообщила в фейсбуке его мать, историк и педагог Тамара Эйдельман. Причина, по которой грузинские пограничники не пропустили Алешковского через границу, не уточняется.

По словам Тамары Эйдельман, Алешковский прилетел в аэропорт Тбилиси из Еревана, однако погранслужба отказалась пропустить его через границу и отправила обратно в Армению. Алешковский снимает в Тбилиси квартиру, там живут его жена и двухлетняя дочь. Как уточнила Эйдельман, в прошлые приезды в Грузию и её, и сына долго проверяли на границе, но отказ во въезде вынесен впервые. Грузинские официальные лица пока не комментировали причины отказа Алешковскому во въезде.

Митя Алешковский - журналист и медиаменеджер, благотворитель. Он стал одним из учредителей фонда "Нужна помощь", который собирает средства для российских благотворительных инициатив и некоммерческого сектора, а также интернет-издания "Такие дела", посвященного социальной проблематике и вопросам благотворительности.

Алешковский уехал из России после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. В июле Минюст России внес Митю Алешковского в реестр так называемых иностранных агентов.

После начала военного вторжения России в Украину из России эмигрировали, по предварительным оценкам, сотни тысяч несогласных с политикой Кремля. Одним из самых популярных регионов для эмиграции стали Грузия и Армения, в которых граждане России пользуются преимуществами безвизового въезда.

После начала массового наплыва россиян в Грузию местные НКО требовали ужесточения правил въезда в страну и введения визового режима с Россией. Некоторые российские оппозиционеры уже сталкивались с отказами грузинских пограничников в пересечении границы.

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