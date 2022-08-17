НКО Грузии потребовали от властей отменить безвизовый режим с Россией

Более двадцати неправительственных организаций Грузии подписали совместное заявление, в котором попросили ввести визовый режим для россиян. Авторы предупредили об опасности для государственности страны из-за массового и бесконтрольного потока российских туристов, а также предпринимателей, которые якобы едут в Грузию, чтобы избежать дискомфорта от западных санкций в отношении России.

Авторы заявления ссылаются на последние официальные данные, согласно которым с марта по июль около 350 тысяч россиян приехали в Грузию не только в качестве туристов, но и с целью поселится в стране. Они приобрели около четырёх тысяч квартир и домов в Тбилиси и Батуми, открыли более шести с половиной тысяч предприятий. Около 14 тысяч россиян уже получили в Грузии виды на жительство.

Представители НКО убеждены, что приезд выходцев из России угрожает Грузии потерей независимости. Москва, по утверждению авторов, может воспользоваться большим числом россиян, поселившихся в стране, для ввода войск под предлогом защиты соотечественников и взятия под контроль части грузинской территории.

Вместе с тем, правящая партия "Грузинская мечта" и правительство Ираклия Гарибашвили не видит ничего предосудительного или опасного в переносе россиянами бизнеса в Грузию, покупке ими недвижимости и туристической активности, достигшей пика в июле. Тогда число туристов из России превысило 150 тысяч человек, превысив показатели рекордного 2019 года.

Гарибашвили сказал, что рост туризма "создает тысячи рабочих мест и помогает преодолевать бедность в стране".