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Участнице Pussy Riot Ольге Борисовой отказали во въезде в Грузию

Группа Pussy Riot - перформанс на Красной площади в Москве

Участнице группы Pussy Riot – Ольге Борисовой – отказали во въезде в Грузию. Об этом она сообщила в своём твиттере.

Причин пограничники не объяснили. По словам Борисовой, Тбилиси она считает домом. В столице Грузии у неё квартира, которую она оплачивает, там же живёт её молодой человек.

Борисова и другие члены Pussy Riot много раз принимали участие в протестных акциях, в том числе против аннексии Крыма. Их неоднократно задерживали, штрафовали и арестовывали за публичное выражение протеста.

  • После начала войны в Украине из России предпочли уехать, по разным оценкам, до 300 тысяч граждан. Грузия стала одним из наиболее привлекательных мест для переезда несогласных с решениями российских властей, прежде всего из-за географической близости и безвизового режима для россиян.
  • В последнее время Грузия начала отказывать желающим во въезде. Так, блогерка из Кабардино-Балкарии Инса Ландер с 12 июня вынуждена ночевать в нейтральной зоне между границами России и Грузии. Она убежала из России, где находилась под домашним арестом. ФСБ обвиняет Ландер в содействии террористической деятельности из-за переписки во "ВКонтакте" в 2014 году. Правозащитники считают уголовное преследование Ландер политически мотивированным В России блогерка расследовала случаи коррупции в благотворительных фондах.

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