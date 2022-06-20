Участнице Pussy Riot Ольге Борисовой отказали во въезде в Грузию

Участнице группы Pussy Riot – Ольге Борисовой – отказали во въезде в Грузию. Об этом она сообщила в своём твиттере.

Причин пограничники не объяснили. По словам Борисовой, Тбилиси она считает домом. В столице Грузии у неё квартира, которую она оплачивает, там же живёт её молодой человек.

Борисова и другие члены Pussy Riot много раз принимали участие в протестных акциях, в том числе против аннексии Крыма. Их неоднократно задерживали, штрафовали и арестовывали за публичное выражение протеста.