"Медиазона": по новой статье о защите гостайны завели 22 уголовных дела

ФСБ возбудила как минимум 22 уголовных дела по статье о нарушении требований по защите государственной тайны, которая была принята прошлым летом на фоне войны против Украины и оттока россиян из страны. Как выяснила "Медиазона", дела в основном заводили на граждан России, побывавших в Абхазии, по шести из них вынесены обвинительные приговоры.

Под действие новой статьи, попадают чиновники, сотрудники силовых ведомств и госпредприятий, имеющие доступ гостайне, им запрещается покидать страну. Запрет на выезд из России для носителей гостайны действует в течение минимум пяти лет и, таким образом, затрагивает и тех, кто уже уволился. По оценкам правозащитного проекта "Первый отдел", под действие статьи попадают и десятки тысяч учёных и инженеров, хотя достоверно оценить их число вряд ли возможно.

По закону для выезда за границу таким людям нужно получить согласие режимно-секретного отдела. Иногда там же хранится и загранпаспорт. Поэтому единственным вариантом для поездки за границу оставались те страны, куда можно попасть по внутреннему российскому паспорту, например, Армения, Беларусь, Казахстан.

Одним из обвиняемых стал программист из Нижнего Новгорода, который с началом мобилизации на месяц уезжал в Казахстан. Раньше он работал инженером в крупнейшем ядерном центре, входящем в структуру "Росатома", но уволился еще три года назад.

Другой обвиняемой стала сотрудница московского Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева, которая съездила в Абхазию в санаторий на лечение. Дело на неё завели спустя три месяца после возвращения в Россию, уточняет "Медиазона".

Наказание по этой статье предполагает штраф от 200 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.

На сегодняшний день известно как минимум о шести вынесенных приговорах. Всем обвиняемым, по данным издания, назначены штрафы не превышающие 250 тысяч рублей.