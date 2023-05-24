Госдума ужесточит правила выезда для россиян с доступом к гостайне

Госдума 24 мая приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий выезд из России для граждан с доступом к гостайне. Согласно документу, власти смогут ограничить право на выезд в том числе для тех, у кого доступ к секретным данным был в прошлом.

Законопроект внесён на рассмотрение депутатами всех фракций. Также он вводит понятие "режим секретности" и порядок предоставления доступа к гостайне. Например, ограничивать такой доступ людям, у которых есть недвижимость за границей или счета в иностранных банках. Эта же мера будет применяться, если заграничные активы есть у родственников.

Секретоносители по новому законопроекту будут обязаны сообщать о появлении у них оснований для отказа в допуске к гостайне и о предпринимавшихся попытках получить от них секретные сведения.

Кроме того, закон расширяет полномочия президента по обеспечению режима секретности в Администрации президента. Что это может значить на практике, из документа не ясно. Авторы утверждают, что закон призван обеспечить защиту гостайны в условиях войны России с Украиной.

По мнению юристов, если закон будет принят, то он усложнит жизнь секретоносителей и их родственников, а также призывников, адвокатов, депутатов и судей. В частности, адвокаты, которые ведут дела, связанные с гостайной, будут лишены возможности ездить за границу.

За день до этого Госдума приняла в окончательном третьем чтении поправки к закону "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", согласно которым сдавать загранпаспорта на время службы обяжут призывников. Лица, призванные в армию или на альтернативную гражданскую службу, должны будут оставлять загранпаспорта на хранение в миграционном отделе МВД или многофункциональном центре. Документ также позволяет изымать загранпаспорта у граждан на границе.