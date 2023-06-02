"Медиазона" создала виртуальный симулятор тюремного ШИЗО

Издание "Медиазона" создало виртуальный симулятор тюремного штрафного изолятора - так называемого ШИЗО. В 3-D модели камеры строгого содержания пользователь может осмотреть стены, тюремную кровать-шконку, решётки на окнах и камеры наблюдения. Также на экране появляются подробности о том, на что похожи условия содержания в ШИЗО: постоянные проверки, непрерывно включённое радио с речами президента России Владимира Путина, скудная еда и либо недостаточное, либо избыточное отопление. Симулятором можно пользоваться с компьютера или со смартфона.

Проектируя виртуальный ШИЗО, "Медиазона" опиралась на сообщения оппозиционного политика Алексея Навального, который находится в колонии строгого режима ИК-6. На данный момент Навальный находится в ШИЗО уже в 16-й раз. Его адвокаты заявляют, что политика помещают туда заново практически сразу после того, как он выходит оттуда в обычные условия содержания. Поводы для помещения Навального в ШИЗО он сам и его защитники считают надуманными: в их числе расстёгнутая пуговица на рубашке и то, что Навальный "неправильно представился" сотруднику колонии.

"Медиазона" подчёркивает, что в ШИЗО в российских тюрьмах регулярно отправляют не только Навального, но и многих других заключённых, в том числе политических.

"Штрафной изолятор - самое суровое наказание для заключенного, предусмотренное законом. Неоднократное водворение в изолятор признано пыткой", - пишут создатели симулятора.