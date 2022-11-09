"Медуза" рассказала о трансженщине, которая пытается уволиться из армии

Аскатла, 22-летняя трансгендерная девушка, пытается уволиться из российской армии, чтобы не попасть на войну в Украине. Сейчас она проходит обследование в хабаровском военном госпитале, где продолжает сталкиваться с угрозами и жестоким обращением. "Медуза" поговорила с ней и её возлюбленным из Украины.

После объявления мобилизации для Аскатлы, контрактной военнослужащей с 2020 года, единственный способ уволиться из армии – получить медицинское заключение о негодности к службе.

В больницу девушка легла в конце октября – при госпитализации у неё отобрали любимую мягкую игрушку, домашние вещи, шампунь и бритву. Из-за невозможности побрить лицо и вымыть голову у Аскатлы началась дисфория и истерики, от которых болит голова, а обезболивающее ей не выдают, рассказал друг девушки Дмитрий из украинского города Днепра.

Сейчас Аскатла находится в отдельной палате, но изначально лежала в мужской, не могла пользоваться душем без перегородок и даже спать в комфортной позе – ей пригрозили изнасилованием, рассказала девушка.

В армию Аскатлу призвали в 2019 году, после чего она осталась служить по контракту, чтобы "сбежать от родителей" и позволить себе гормональную терапию для трансфеминного перехода, объяснил Дмитрий. В военной части девушку травили. "Меня постоянно гнобили. На утренних зарядках надо мной издевались, обзывали то петухом, то пидорасом, – рассказала она "Медузе". – Все сержанты заявили, что не хотят с таким петухом служить. Что я недостойна жизни".

В октябре 2022 года контрактников из части Аскатлы стали готовить к отправке в Украину. Девушка рассказывала Дмитрию, что им показывали пропагандистские фильмы, ролики про ядерное оружие – и большинство в них верили.

По словам юриста Максима Оленичева, с начала российского вторжения в Украину он проконсультировал больше 500 трансперсон. Многих трансгендерных людей могли призвать на войну в Украине в рамках мобилизации. Власти уверяют, что мобилизация в России закончилась. Однако официального указа о её завершении нет.