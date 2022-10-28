Трансгендерная женщина Алёшина объявила об уходе из политики

Глава алтайского отделения "Гражданской инициативы", первая открытая трансгендерная женщина-политик в России Юлия Алёшина объявила об уходе из политики из-за законопроекта об ЛГБТ-пропаганде.
"Я никогда не занималась подобной пропагандой, но не представляю как дальше вести публичную политическую деятельность, являясь открытой трансгендерной женщиной", – написала Алёшина.
Алёшина рассказала, что действующая власть неоднократно препятствовала её политической деятельности. Причиной этого Алёшина считает свою трансгендерность. Она полагает, что с принятием нового дискриминационного закона противодействие станет ещё серьёзнее.
"Идя в политику, я планировала бороться и боролась за права и свободы всех граждан вне зависимости от их национальности, ориентации и даже политических взглядов. Но, наверное, я немного опередила время", – написала Алёшина.
После ухода из политики Алёшина планирует среди прочего завершить трансгендерный переход.
- Вчера, 27 октября, Госдума приняла в первом чтении законопроекты, запрещающие пропагандировать и оправдывать "нетрадиционные сексуальные отношения" и педофилию среди взрослых и детей.
- Правозащитники резко раскритиковали законопроект ещё на стадии его разработки, отметив, что он нарушает права человека, в частности – членов сообщества ЛГБТ+.
- Сообщество ЛГБТ+ объединяет людей на основе их разнообразной сексуальной ориентации и гендерной идентичности. В России ЛГБТ+ регулярно становятся объектами агрессии, к которой фактически подстрекают власти.
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