Трансгендерная женщина Алёшина объявила об уходе из политики

Глава алтайского отделения "Гражданской инициативы", первая открытая трансгендерная женщина-политик в России Юлия Алёшина объявила об уходе из политики из-за законопроекта об ЛГБТ-пропаганде.

"Я никогда не занималась подобной пропагандой, но не представляю как дальше вести публичную политическую деятельность, являясь открытой трансгендерной женщиной", – написала Алёшина.

Алёшина рассказала, что действующая власть неоднократно препятствовала её политической деятельности. Причиной этого Алёшина считает свою трансгендерность. Она полагает, что с принятием нового дискриминационного закона противодействие станет ещё серьёзнее.

"Идя в политику, я планировала бороться и боролась за права и свободы всех граждан вне зависимости от их национальности, ориентации и даже политических взглядов. Но, наверное, я немного опередила время", – написала Алёшина.

После ухода из политики Алёшина планирует среди прочего завершить трансгендерный переход.