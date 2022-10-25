"Медуза": в вузах появится предмет по изучению "российской идеологии"

В следующем году в российских вузах может появиться "идеологическая дисциплина", на которой студенты будут изучать историю, "культурный код" и "образ будущего" России. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на источники в администрации президента и на сотрудников российских вузов.
По информации издания, новый предмет – это аналог советского "научного коммунизма". Программу для него разработает общество "Знание". Предполагается, что студенты негуманитарных специальностей будут изучать дисциплину один год, гуманитарии — несколько лет, а историки и политологи — на протяжении всего времени обучения.
"Идеологический курс" будет разбит на четыре блока: "исторический", "культурный код", "Россия в мире" и "образ будущего". Точное содержание блоков пока неизвестно, но все кураторы (в частности, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и помощник президента Владимир Мединский) лояльны действующей российской власти.
"Молодые люди должны понимать идеологию: куда идёт Россия и зачем", —объяснил "Медузе" один из источников причину появления нового предмета. Собеседники издания не исключают, что новая дисциплина также "поможет окончательно зачистить российские вузы от либеральных преподавателей".
- В августе в Минпросвещения России объявили, что с нового учебного года каждый понедельник в школах будет начинаться с внеклассного занятия "Разговоры о важном" на темы, "связанные с ключевыми аспектами жизни человека в современной России". В методичках к этим урокам говорится о "подвигах" российских военных в Украине и воспевается "служение Родине".
- "Альянс учителей" и движение "Мягкая сила" написали открытое письмо, в котором призвали учеников и родителей школьников бойкотировать "Разговоры о важном". Авторы напомнили, что методички и инструкции от российских властей носят рекомендательный характер, родители могут отказаться от посещения их детьми таких уроков.
- Уже в середине сентября начали появляться сообщения об угрозах родителям школьников из-за отказов от участия их детей в "Разговорах о важном". Учителя пугают родителей плохим отношением к их детям и возможным исключением.
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