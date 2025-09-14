Медведев получил орден "За заслуги перед Отечеством". Четвёртой степени

Президент России Владимир Путин наградил бывшего президента страны, ныне заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

В указе Путина говорится, что Медведев награждается "за большой вклад в укрепление государственности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации".

В последние годы Дмитрий Медведев, которому 14 сентября исполнилось 60 лет, известен как автор скандальных публикаций в своём телеграм-канале с оскорблениями в адрес западных политиков и стран Запада в целом.

1 августа, в ответ на высказывания Медведева в телеграме о возможности войны России и США, президент США Дональд Трамп распорядился развернуть две атомные подводные лодки в "соответствующих районах". "Я отдал приказ ... на случай, если эти глупые и подстрекательские заявления [Медведева] окажутся чем-то большим, чем просто словами, — написал президент США в социальной сети Truth. — Слова имеют большое значение и часто могут привести к непредвиденным последствиям".