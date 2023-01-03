Меладзе ответил на критику из-за украинского лозунга на концерте

Валерий Меладзе ответил на критику в свой адрес, возникшую после того как накануне в сети распространилось видео с концерта в Дубае, где певец тихо отвечает "героям слава" на фразу "слава Украине" одного из зрителей.

Меладзе написал, что не пытается никому угодить и уже десять месяцев живёт с "с ощущением тяжести и горя", поскольку его "горячо любимые народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди".

Ранее лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов призвал лишить Меладзе всех званий в России: "Он сидит на двух стульях, пытаясь "урвать" со всех сторон. Пора бы определиться. Хотя, судя по поведению, этот "артист" свою сторону выбрал". Глава Фонда исторического наследия Александр Карабанов предложил признать Меладзе иноагентом.

Сенатор Елена Афанасьева назвала поступок певца скотством, уродством и предательством. "За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации", — заявила Афанасьева.

На том же концерте в Дубае " target="_blank">был певец Олег Газманов, открыто поддерживающий политику Кремля и российское вторжение в Украину. Когда кто-то из зрителей потребовал от него сказать, что он против войны, Газманов лишь попросил дать ему отдохнуть.