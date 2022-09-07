Отмена культуры и журналистики. Отъезд Альбац и розыск Манского

Из России уехала журналистка Евгения Альбац, глава издания The New Times. Она будет преподавать в университете в Нью-Йорке.

"Почему я в конце концов приняла это предложение? Я вам скажу: потому что у меня было четыре „административки“, меня объявили „иностранным агентом“, и стало понятно, что у меня примерно три-четыре недели до ареста. Я советовалась с Алексеем Навальным, Алеша мне сказал: „Женя, не валяйте дурака, надо уезжать. Никому не нужно, чтобы вас посадили“. К сожалению, это правда", - сказала Альбац в стриме на своем Youtube-канале. Некоторые комментаторы решение Альбац приветствуют.

По-своему рады и "патриоты".

Товарищ Z майор

То есть официально подтвердила, что свои взгляды монетизировать на Западе куда проще, чем в России. Скатертью дорога.

Василий Якеменко

Альбац свалила в США. Наконец-то. И ей хорошо и нам воздух чище.

Альбац это «Россия - это Нигерия с невероятными претензиями на статус супердержавы» и «Я, честно говоря, не вижу особой проблемы, если Россия разделится по Уральскому хребту… Мне это кажется абсолютно неизбежным». И так далее.

"Иноагентом" Евгению Альбац признали в конце июля. С марта ее четырежды штрафовали за "распространение фейков об армии РФ" в материалах издания The New Times.

Кирилл Шулика

А вообще из тех, кого признали иноагентом в России кто остался? Я вот четверых знаю - Венедиктов, Гозман, Галямина и Маэстро.

В принципе тренд на то, что иноагентами признают в большинстве случаев тех, кто уехал, процентов 80-90, а остальные 10-20 это те, кому намекают, что пора. Вот Альбац прочитала все именно так и это вполне можно понять и счесть эвакуацией.

Вовремя "эвакуировался" из России и режиссер-документалист, президент фестиваля "Артдокфест" Виталий Манский: недавно на него возбудили уголовное дело. Причиной стало заявление Никиты Михалкова, который усмотрел клевету в утверждении Манского, что на Московском международном кинофестивале "воруется не меньше 85% бюджета".

Эти слова прозвучали в интервью Манского Ксении Собчак, которое было опубликовано еще в мае. Собчак, по ее словам, уже вызывали в полицию в качестве свидетеля:

А меня вот сегодня вызвали повесткой в Управление по организации дознания МВД РФ.

И пока вы радостно потираете руки, сломаю ваши надежды (как и всегда)

Я прохожу свидетелем по делу о клевете, которую Никита Сергеевич Михалков увидел в словах Виталия Всеволодовича Манского в нашем интервью, вышедшем на моем ютубе.

Виталий Манский в ответ заявил, что если у Никиты Михалкова есть потребность доказать, что он не пилит бюджеты, он может просто опубликовать фестивальную документацию.

Многие комментаторы уверены, что в бюджетных документах ММКФ наверняка нашлось бы много интересного.

Максим Дбар

Михалков обвинил Манского в клевете из-за слов, что на ММКФ воруется не меньше 85% бюджета.

Вероятно, Никита Сергеевич настаивает, что это неправда и на ММКФ воруется не больше 85% бюджета

Леонид Невзлин

Видимо, Михалков обиделся на то, что Манский занизил его доходы

Видимо, Михалков обиделся на то, что Манский занизил его воровские доходы. По сведениям информированного источника Михалков ворует 100% бюджета фестиваля, и не менее 70% дополнительных спонсорских взносов. Он меня что, за идиота держит? - пожаловался Никита Сергеевич.

Дмитрий Колезев

Манский исходил из своей экспертной оценки как фестивального менеджера — по его мнению, ММКФ стоит примерно 15% от денег, которые выделяются государством.

Ох, зря это Михалков. Сейчас финансы ММКФ будут изучены с предельной тщательностью.

Заодно Манского объявили в розыск - вероятно, по этому же делу, хотя сам документалист в этом пока не уверен.

Александр Плющев

Режиссер Виталий Манский не исключил, что в розыск он мог быть объявлен по другому делу, а не по доносу Михалкова. Об этом он сказал в Breakfast Show, уточнив, что по делу о клевете пока ведется доследственная проверка и вряд ли в ее рамках можно объявить человека в розыск.

Дмитрий Колезев

Режиссера Виталия Манского объявили в розыск (он живет в Латвии, в Риге) — видимо, поводом стало заявление Никиты Михалкова о клевете. Ну а причины, конечно, глубже — Манский неудобен и чужд, снимает "неправильное" кино, критикует власть и выходит на пикеты к Лубянке. Как говорит Дмитрий Песков, с такими им не по пути. Им по пути с такими, как Никита Михалков, которые умеют приятно щекотать усами руку, небрежно протянутую для поцелуя.

Ренат Давлетгильдеев

Я каждый день думаю, а может ли быть ещё сильнее стыдно? А ещё?

Позорище какое.

Vitaliy Manski обьявили в розыск.

Любовь Соболь

Что там пропаганда говорит про отмену русской культуры? А это что тогда?

Кирилл Шулика

Вот за этим Михалков и написал заявление. Чтобы не вернулся, не дай Бог...

Анатолий Головков

Михалков стар, обидчив, всем давно осточертел своей манией величия. Уже ни на чем не основанной. А вот назовешь его негодяем — сразу бежит в суд.

Хотя негодяй отменный и есть.

Кто же он еще, этот сатир, после своих гражданских "подвигов" в служении путинскому режиму?

Манского колобки из МВД объявили в федеральный розыск. (То есть, адрес его как бы неизвестен). Ищут прохожие, ищет милиция.

Мне нравится этот "федеральный розыск", будто Манский мафиози)

А Бесогона искать не надо: вот он с любимыми гуслями, саблей и самогоном!

А Бесогона искать не надо: вот он с любимыми гуслями, саблей и самогоном! Воспевает разрушение Украины.

Будь страна другой, то споры могли бы решиться в открытой дискуссии по ТВ. Без полиции и судов.

У Манского к тому же нет повода беспокоиться по поводу своей репутации.

Пусть Михалков подумает о своей.

Если еще способен.

Ее-то, репутацию скандалиста, — уже никакие иски в суд не спасут.

Наташа Киселева

Теперь кинорежиссёры в России вместо того, чтобы снимать [хреновое] кино, пишут малявы на коллег. Интересно, каким образом МВД будет искать в России гражданина Латвии, который уже лет 7, если не больше, живет в Риге.

Владимир Гуриев

я почему-то думал, что федеральный розыск это прямо крутая штука, когда оперативники бросают все свои дела, вешают твою мутную черно-белую фотографию на стену, а специально обученной собаке дают понюхать твой носок.

помню, когда глуховского обьявили в розыск, мы буквально на следующий день обсуждали это со знакомым, и он сказал, что только что с ним виделся, а я без задней мысли спросил где, и знакомый, кажется, замялся, и я сразу подумал, что, наверное, вопрос был не очень уместен, ведь я могу оказаться спящим агентом, которого много лет не хотели растрачивать, но распечатали, чтобы найти глуховского.

у них просто не оставалось выхода. на свободе опасный преступник, выпускайте кракена.

— товарищ майор, а если потом у нас будет ещё более опасный преступник, а мы володю уже использовали, что делать-то?

— более опасного не будет! выпускайте! это приказ!

кто ж знал, что через несколько месяцев в розыск объявят режиссёра виталия манского.

но я погуглил, и все оказалось гораздо скучнее. федеральный розыск оправдывает своё название. он именно федеральный, а не международный. если ты вырвался за пределы рф, то про розыск можешь забыть. никаких оперативников, которые ходят без трусов на burning man, чтобы тебя поймать, в природе не существует. в основном, потому, что оттуда тяжело привезти чеки для бухгалтерии, но не только.

собственно, тебя даже в россии никто особо не ищет, просто ты попадаешь в государственные базы данных, и если пытаешься пересечь границу или тебя задержали за курение у метро — ну тогда да, ты попал.

но никаких собак и гонок с преследованием.

в общем, жизнь как всегда оказалась скучнее придуманной мной реальности, да ещё и в углу наплёвано.

Новость об объявлении Виталия Манского в розыск гармонично встроилась в общий ряд последних новостей культуры, отмечают в блогах.

Леля Шергова

Зона культуры:

МВД объявило в розыск режиссера Виталия Манского.

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Ксения Ларина

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