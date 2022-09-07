Отмена культуры и журналистики. Отъезд Альбац и розыск Манского

Из России уехала журналистка Евгения Альбац, глава издания The New Times. Она будет преподавать в университете в Нью-Йорке.
"Почему я в конце концов приняла это предложение? Я вам скажу: потому что у меня было четыре „административки“, меня объявили „иностранным агентом“, и стало понятно, что у меня примерно три-четыре недели до ареста. Я советовалась с Алексеем Навальным, Алеша мне сказал: „Женя, не валяйте дурака, надо уезжать. Никому не нужно, чтобы вас посадили“. К сожалению, это правда", - сказала Альбац в стриме на своем Youtube-канале. Некоторые комментаторы решение Альбац приветствуют.
По-своему рады и "патриоты".
То есть официально подтвердила, что свои взгляды монетизировать на Западе куда проще, чем в России. Скатертью дорога.
Альбац свалила в США. Наконец-то. И ей хорошо и нам воздух чище.
Альбац это «Россия - это Нигерия с невероятными претензиями на статус супердержавы» и «Я, честно говоря, не вижу особой проблемы, если Россия разделится по Уральскому хребту… Мне это кажется абсолютно неизбежным». И так далее.
"Иноагентом" Евгению Альбац признали в конце июля. С марта ее четырежды штрафовали за "распространение фейков об армии РФ" в материалах издания The New Times.
А вообще из тех, кого признали иноагентом в России кто остался? Я вот четверых знаю - Венедиктов, Гозман, Галямина и Маэстро.
В принципе тренд на то, что иноагентами признают в большинстве случаев тех, кто уехал, процентов 80-90, а остальные 10-20 это те, кому намекают, что пора. Вот Альбац прочитала все именно так и это вполне можно понять и счесть эвакуацией.
Вовремя "эвакуировался" из России и режиссер-документалист, президент фестиваля "Артдокфест" Виталий Манский: недавно на него возбудили уголовное дело. Причиной стало заявление Никиты Михалкова, который усмотрел клевету в утверждении Манского, что на Московском международном кинофестивале "воруется не меньше 85% бюджета".
Эти слова прозвучали в интервью Манского Ксении Собчак, которое было опубликовано еще в мае. Собчак, по ее словам, уже вызывали в полицию в качестве свидетеля:
А меня вот сегодня вызвали повесткой в Управление по организации дознания МВД РФ.
И пока вы радостно потираете руки, сломаю ваши надежды (как и всегда)
Я прохожу свидетелем по делу о клевете, которую Никита Сергеевич Михалков увидел в словах Виталия Всеволодовича Манского в нашем интервью, вышедшем на моем ютубе.
Виталий Манский в ответ заявил, что если у Никиты Михалкова есть потребность доказать, что он не пилит бюджеты, он может просто опубликовать фестивальную документацию.
Многие комментаторы уверены, что в бюджетных документах ММКФ наверняка нашлось бы много интересного.
Михалков обвинил Манского в клевете из-за слов, что на ММКФ воруется не меньше 85% бюджета.
Вероятно, Никита Сергеевич настаивает, что это неправда и на ММКФ воруется не больше 85% бюджета
Видимо, Михалков обиделся на то, что Манский занизил его доходы
Видимо, Михалков обиделся на то, что Манский занизил его воровские доходы. По сведениям информированного источника Михалков ворует 100% бюджета фестиваля, и не менее 70% дополнительных спонсорских взносов. Он меня что, за идиота держит? - пожаловался Никита Сергеевич.
Манский исходил из своей экспертной оценки как фестивального менеджера — по его мнению, ММКФ стоит примерно 15% от денег, которые выделяются государством.
Ох, зря это Михалков. Сейчас финансы ММКФ будут изучены с предельной тщательностью.
Заодно Манского объявили в розыск - вероятно, по этому же делу, хотя сам документалист в этом пока не уверен.
Режиссер Виталий Манский не исключил, что в розыск он мог быть объявлен по другому делу, а не по доносу Михалкова. Об этом он сказал в Breakfast Show, уточнив, что по делу о клевете пока ведется доследственная проверка и вряд ли в ее рамках можно объявить человека в розыск.
Режиссера Виталия Манского объявили в розыск (он живет в Латвии, в Риге) — видимо, поводом стало заявление Никиты Михалкова о клевете. Ну а причины, конечно, глубже — Манский неудобен и чужд, снимает "неправильное" кино, критикует власть и выходит на пикеты к Лубянке. Как говорит Дмитрий Песков, с такими им не по пути. Им по пути с такими, как Никита Михалков, которые умеют приятно щекотать усами руку, небрежно протянутую для поцелуя.
Я каждый день думаю, а может ли быть ещё сильнее стыдно? А ещё?
Позорище какое.
Vitaliy Manski обьявили в розыск.
Что там пропаганда говорит про отмену русской культуры? А это что тогда?
Вот за этим Михалков и написал заявление. Чтобы не вернулся, не дай Бог...
Михалков стар, обидчив, всем давно осточертел своей манией величия. Уже ни на чем не основанной. А вот назовешь его негодяем — сразу бежит в суд.
Хотя негодяй отменный и есть.
Кто же он еще, этот сатир, после своих гражданских "подвигов" в служении путинскому режиму?
Манского колобки из МВД объявили в федеральный розыск. (То есть, адрес его как бы неизвестен). Ищут прохожие, ищет милиция.
Мне нравится этот "федеральный розыск", будто Манский мафиози)
А Бесогона искать не надо: вот он с любимыми гуслями, саблей и самогоном!
А Бесогона искать не надо: вот он с любимыми гуслями, саблей и самогоном! Воспевает разрушение Украины.
Будь страна другой, то споры могли бы решиться в открытой дискуссии по ТВ. Без полиции и судов.
У Манского к тому же нет повода беспокоиться по поводу своей репутации.
Пусть Михалков подумает о своей.
Если еще способен.
Ее-то, репутацию скандалиста, — уже никакие иски в суд не спасут.
Теперь кинорежиссёры в России вместо того, чтобы снимать [хреновое] кино, пишут малявы на коллег. Интересно, каким образом МВД будет искать в России гражданина Латвии, который уже лет 7, если не больше, живет в Риге.
я почему-то думал, что федеральный розыск это прямо крутая штука, когда оперативники бросают все свои дела, вешают твою мутную черно-белую фотографию на стену, а специально обученной собаке дают понюхать твой носок.
помню, когда глуховского обьявили в розыск, мы буквально на следующий день обсуждали это со знакомым, и он сказал, что только что с ним виделся, а я без задней мысли спросил где, и знакомый, кажется, замялся, и я сразу подумал, что, наверное, вопрос был не очень уместен, ведь я могу оказаться спящим агентом, которого много лет не хотели растрачивать, но распечатали, чтобы найти глуховского.
у них просто не оставалось выхода. на свободе опасный преступник, выпускайте кракена.
— товарищ майор, а если потом у нас будет ещё более опасный преступник, а мы володю уже использовали, что делать-то?
— более опасного не будет! выпускайте! это приказ!
кто ж знал, что через несколько месяцев в розыск объявят режиссёра виталия манского.
но я погуглил, и все оказалось гораздо скучнее. федеральный розыск оправдывает своё название. он именно федеральный, а не международный. если ты вырвался за пределы рф, то про розыск можешь забыть. никаких оперативников, которые ходят без трусов на burning man, чтобы тебя поймать, в природе не существует. в основном, потому, что оттуда тяжело привезти чеки для бухгалтерии, но не только.
собственно, тебя даже в россии никто особо не ищет, просто ты попадаешь в государственные базы данных, и если пытаешься пересечь границу или тебя задержали за курение у метро — ну тогда да, ты попал.
но никаких собак и гонок с преследованием.
в общем, жизнь как всегда оказалась скучнее придуманной мной реальности, да ещё и в углу наплёвано.
Новость об объявлении Виталия Манского в розыск гармонично встроилась в общий ряд последних новостей культуры, отмечают в блогах.
Зона культуры:
МВД объявило в розыск режиссера Виталия Манского.
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