Мельник обвинил немецкого чиновника в игре на руку Путину

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который сейчас уходит со своего поста, отменил приглашение посетить Киев премьер-министру немецкой федеральной земли Саксония Михаэлю Кречмеру. Поводом послужило недавнее интервью Кречмера немецкому телевидению, в котором он призывал Украину сесть за стол переговоров с Россией и достичь мира дипломатическим путём.

В эфире немецкого государственного телеканала ZDF Кречмер заявил, что для прекращения огня в Украине необходимы переговоры, и Германия должна им способствовать. Премьер Саксонии считает, что исход войны не может быть определен на поле боя, потому что цена продолжения войны может быть слишком высокой, и что даже противоборствующие стороны могут договориться.

В ответ на это Мельник в своем твиттере обвинил главу правительства Саксонии в том, что его "абсурдная риторика" играет на руку президенту России Владимиру Путину и подпитывает российскую агрессию. "Я пригласил вас в Украину. Это приглашение отменяется. Вас не желают видеть. Точка," - цитирует слова Мельника Deutsche Welle.