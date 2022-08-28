Мельник обвинил немецкого чиновника в игре на руку Путину

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который сейчас уходит со своего поста, отменил приглашение посетить Киев премьер-министру немецкой федеральной земли Саксония Михаэлю Кречмеру. Поводом послужило недавнее интервью Кречмера немецкому телевидению, в котором он призывал Украину сесть за стол переговоров с Россией и достичь мира дипломатическим путём.
В эфире немецкого государственного телеканала ZDF Кречмер заявил, что для прекращения огня в Украине необходимы переговоры, и Германия должна им способствовать. Премьер Саксонии считает, что исход войны не может быть определен на поле боя, потому что цена продолжения войны может быть слишком высокой, и что даже противоборствующие стороны могут договориться.
В ответ на это Мельник в своем твиттере обвинил главу правительства Саксонии в том, что его "абсурдная риторика" играет на руку президенту России Владимиру Путину и подпитывает российскую агрессию. "Я пригласил вас в Украину. Это приглашение отменяется. Вас не желают видеть. Точка," - цитирует слова Мельника Deutsche Welle.
- Андрей Мельник занимал должность посла Украины в ФРГ с начала 2015 года. Он не раз привлекал к себе внимание резкими высказываниями в отношении германских властей. С начала военного вторжения России в Украину Мельник постоянно призывал Берлин поставлять Киеву тяжёлое вооружение.
- Дипломат выдвигал прямые обвинения, упрекая Германию в нежелании помогать Киеву, а также в том, что именно по вине немецких политиков в Украине гибнут люди. За некоторые высказывания посла приходилось извиняться и ему самому, и правительству Украины.
- 9 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Андрея Мельника с должности посла. Сейчас Мельник передает дела своему преемнику, и окончательно покинет пост в октябре.
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