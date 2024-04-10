Осуждённого правозащитника Олега Орлова отказались доставлять в суд

Замоскворецкий суд Москвы отказал осуждённому правозащитнику Олегу Орлову в его просьбе лично участвовать в заседании по его делу. Орлов и его представители просили доставить его в суд, поскольку из-за нарушений слуха он не сможет полноценно пользоваться видеосвязью. Тем не менее судья Мария Патык отказала в ходатайстве. По видеосвязи Орлова к заседанию тоже не подключили. Судья перенесла его на 25 апреля.

Орлов пытается оспорить в суде статус так называемого иностранного агента, который Министерство юстиции России присвоило ему в феврале. Первое заседание по его жалобе должно было пройти в среду, 10 апреля.

Ранее адвокаты и близкие Орлова сообщали, что в СИЗО состояние здоровья 71-летнего правозащитник ухудшилось. Он сильно простужен, и из-за осложнений теряет слух. Кроме того, Орлова лишают отдыха и горячей пищи, а также отказывают ему в конфиденциальном общении с адвокатом. Защита направила в Мосгорсуд и Головинский суд Москвы жалобу на негуманное обращение с их доверителем.