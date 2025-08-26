"Мемориал": племянник Кадырова не понёс наказания за смертельное ДТП

Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова, глава Счётной палаты республики Ясин Закриев, стал виновником дорожной аварии в Грозном, в результате которой погибли два человека, и не был привлечён за неё к ответственности. Это утверждает Центр защиты прав человека "Мемориал". Факт ДТП подтвердили и в чеченском оппозиционном движении Niyso.

Катастрофа, как сообщается, произошла 20 июля. По данным "Мемориала", машина, которой управлял Закриев, сзади въехала в другой автомобиль. Находившаяся в нём супружеская пара погибла на месте, двое её детей получили тяжёлые ранения. Чиновник не пострадал.

Похороны прошли на следующий после аварии день. Местные власти организовали акцию примирения между пострадавшей семьёй и Закриевым, утверждают правозащитники – насколько это было добровольно, неизвестно. Никакой ответственности племянник Рамзана Кадырова не понес, уголовное дело не возбуждали, пишет Кавказ.Реалии.