"Мемориал": племянник Кадырова не понёс наказания за смертельное ДТП

Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова, глава Счётной палаты республики Ясин Закриев, стал виновником дорожной аварии в Грозном, в результате которой погибли два человека, и не был привлечён за неё к ответственности. Это утверждает Центр защиты прав человека "Мемориал". Факт ДТП подтвердили и в чеченском оппозиционном движении Niyso.

Катастрофа, как сообщается, произошла 20 июля. По данным "Мемориала", машина, которой управлял Закриев, сзади въехала в другой автомобиль. Находившаяся в нём супружеская пара погибла на месте, двое её детей получили тяжёлые ранения. Чиновник не пострадал.

Похороны прошли на следующий после аварии день. Местные власти организовали акцию примирения между пострадавшей семьёй и Закриевым, утверждают правозащитники – насколько это было добровольно, неизвестно. Никакой ответственности племянник Рамзана Кадырова не понес, уголовное дело не возбуждали, пишет Кавказ.Реалии.

  • Сайт Кавказ.Реалии регулярно рассказывает, как власти Чечни реагируют на смертельные аварии в республике, если их участниками становятся приближенные или родные Рамзана Кадырова.
  • Ясин Закриев – сын родной сестры главы Чечни Зулай. Счётную палату региона он возглавил в 2023 году.
  • Русская служба Би-би-си подсчитала, что уже более 80 родственников Рамзана Кадырова занимают высокие посты во власти Чечни.
