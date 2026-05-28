Обещали тыл – отправили в штурм. Как обманывают студентов, подписавших контракт с Минобороны

В мае 2026 год Министерство обороны и связанные с ним телеграм-каналы опубликовали по меньшей мере три ролика, где студенты российских вузов рассказывают о решении вступить в войска БПЛА, пишет The Insider. Между тем в середине мая стало известно о гибели на войне в Украине российского студента, в этом году завербованного в войска беспилотных систем. Редакция Сибирь.Реалий выяснила, что это далеко не первый случай, когда студент данного учебного заведения, завербованный на службу в "тылу", гибнет на войне.

Родные и сокурсники погибших студентов говорят, что их обманули – сделали штурмовиками.

"Даже в армии не был"

23-летний студент из Бурятии Валерий Аверин заключил контракт с Министерством обороны 3 января 2026 года. Три месяца он обучался на оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и через 12 дней после окончания обучения и отправки на фронт – 6 апреля – погиб в Луганской области.

– Валера учился уже на последнем курсе в кяхтинском филиале Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий, когда его начали прессовать по поводу контракта. Они [педагоги техникума] цеплялись ко всем студентам, у кого были долги или какие-то еще проблемы по учебе. Раньше к таким вещам относились спокойно и студентов "дотягивали". Но примерно год назад стали припоминать хвосты, которые были у парней даже на первом курсе, – говорит Саяна, студентка техникума. – По словам ребят с нашего курса, им угрожали несдачей предметов и отчислением. И при этом обещали, что пересдачи не будет. Что вообще-то незаконно. К тому времени Валера уже поменял специальность, учился на строителя-отделочника. В их группу тоже приходили [из военкомата]. И я уверена, что он, как и остальные отстающие, боялся отчисления, поэтому согласился на контракт. Поэтому и маме, видимо, ничего не сказал. Боялся остаться без диплома.

Мама Валерия Оксана Афанасьева ранее подтверждала, что сын скрыл от нее контракт с Минобороны – сказал ей, что якобы едет работать в Wildberries. По ее словам, в армии он не служил.

"В армию его не взяли, психически неуравновешенный, что ли, сказали. Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать. И когда я узнала, что он подписал контракт, я чуть с ума не сошла. Я говорю: "Ты чего наделал? Ты куда пошел?" Он сказал: "Ничего со мной не случится, все будет нормально, не переживай", – рассказывала Оксана.

Валерий был воспитанником детского дома в бурятском селе Тимлюй (116 километров от Улан-Удэ), в 11 лет его взяли в приемную семью.

2 апреля Валерий в последний раз позвонил семье и сказал, что уезжает туда, где "нет связи". Уже 8 апреля матери сообщили о его гибели.

– Они же в некрологе прямо написали, что он погиб при минометном обстреле. Но мать звонила ему перед этим – он сказал, что в штурм их посылают. Три месяца он учился дроном управлять, а его потом в мясной штурм кинули, – говорит Саяна. – В принципе, они так всем студентам врали – что на фронте их даже не будет. Но на деле мальчишки, которые раньше Валеры еще ушли на "СВО" под угрозой невыдачи дипломов, они передавали нам – кидают в штурм, просто меняют специализацию и он уже не оператор БПЛА, а водитель или сразу штурмовик.

"Джонни погиб"

Собеседники Сибирь.Реалий утверждают, что еще до Валерия Аверина на войну были завербованы и другие студенты Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий. Некоторые из них уже погибли.

– Понимаете, это Кяхта, тут весь район Кяхтинский помешан на военной службе – мозги промывают парням с детсада. Половина всех здоровых мужиков до войны прямиком шла в часть местную (№ 63411) служить. До войны считалось, что это хорошее место для работы – квартиру выдадут, будешь ходить траву красить. После 2022 года многое изменилось, в армию уже не рвутся. Но в техникуме с 2022 года давят на студентов с "хвостами". Кое-кого им удавалось продавить на контракт еще до 2025 года, когда это стало массовым, – говорит студент Кяхтинского филиала Баир. – Старший брат моей приятельницы учился в этом техникуме в 2022 году. В 2023 году его продавили на контракт – грубо говоря, отчислили якобы за неуспеваемость, обещая восстановить на той еже специальности автомеханика, если подпишет контракт. Мол, вернешься – диплом просто так отдадим, даже сдавать ничего толком не будешь. Но Женя не вернулся.

Речь идет о Евгении Звягине. Ему было 19 лет, когда он погиб под поселком Перебудова (населенный пункт захвачен российской армией в июне 2025 года) в Донецкой области.

– Ему тогда [при заключении контракта в 2023 году] пообещали службу в тылу, водителем. И примерно год обещание держали, но потом, видимо, "мясо" закончилось и в декабре 2024 года его кинули на фронт. Ну, конечно, ему же уже целых 19, а не 18 лет, – иронизирует Баир. – Поставили стрелком в штурмовой части. Студента просто обманули и кинули в штурма. Для штурмовика он еще долго пожил – полгода продержался! Погиб он 9 июля 2025 года, но тело привезли только в декабре. Звонят сослуживцы Елене Сергеевне: "Джонни погиб". Она сначала не поняла – видимо, забыла, что это его позывной. А потом чуть в обморок не упала. Единственный сын. Две сестры остались. Мать, отчим. Даже бабушка еще жива, Галина Романовна. А любимый внук, еще 20 не исполнилось, полгода гнил где-то в "ДНР".

В техникуме, где учились погибшие, с 2022 года постоянно проводили так называемые уроки мужества, на которых студентов агитировали на службу по контракту. В апреле 2025 года войсковая часть 63411 организовала в здании техникума "выставку инженерного вооружения", на которой показывали в том числе и дроны (на момент публикации из группы техникума пост был удален).

Жители Бурятии говорят, что не только техникум стройматериалов принуждал студентов к подписанию контрактов. В принудительной вербовке, в частности, замечен Бурятский аграрный колледж.

– Курумкан от нас в 600 километрах, а там вербуют точно так же. Сын моей хорошей знакомой, Игорь Доржиев, поступил в 2023 году в аграрный колледж Ербанова (Бурятский аграрный колледж им. М.Н.Ербанова)на агронома, а на втором курсе их уже чихвостили. Всех отстающих поставили перед выбором – отчисляем без права восстановиться или идите на контракт. Игорь в итоге пошел на войну, не хотел маму расстроить отчислением. Сейчас мама и младшие сестренки, конечно, "счастливы". В апреле погиб, в июне похоронили. Парню за месяц до гибели только 20 лет исполнилось, – говорит житель Кяхтинского района Алдар. – Ребята адекватные отказались, сейчас работают или учатся в другом колледже. Пересдать и восстановиться [в аграрном колледже] им не дали.

"Один год – это вранье"

О кампании по вербовке студентов на войну в Украине – в войска беспилотных систем – с начала года сообщают сами студенты различных вузов и колледжей, их родители и общественные организации. В начале 2026 года министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил ректорам крупнейших российских вузов, что контракт с Минобороны должны заключить не менее 2% студентов, писало Faridaily.

Издание "Гроза" подсчитало, что к марту 2026 года агитацию с целью заставить студентов подписать контракт с российской армией стали вести почти в 200 вузах и колледжах. Учащимся с проблемами с успеваемостью угрожают отчислением, оказывая на них давление с целью заключить контракт, а также обещают, что они будут служить всего год в войсках БПЛА вдали от фронта.

После резонанса начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Виктор Горемыкин заявил, что у Минобороны России "нет намерений и возможности" принуждать студентов российских вузов к подписанию контракта для участия в войне в Украине, и все студенты подписывают контракты добровольно. Он также утверждал, что контракты подписываются сроком на 1 год и только на службу в войсках БПЛА. равозащитники говорят, что это ложь и командование имеет право не увольнять студентов из войск БПЛА через год после заключения контракта.

– Минобороны подтвердило, что командование вправе, но не обязано увольнять студентов, вступивших в отряд БПЛА, – говорит правозащитник Ростислав. – В ответе министерства сказано, что при решении об увольнении из отрядов БПЛА командиры должны руководствоваться подпунктом "б" пункта 1 указа президента от 3 августа 2023 года №580. А в этом пункте сказано, что увольнение военнослужащего – это право, но не обязанность командования! То есть это обычный военный контракт. На сегодня они в России бессрочны. А значит слова про "один год" – вранье!