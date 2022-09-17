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Мэр Мелитополя Иван Фёдоров сообщил о пожаре на российской военной базе

Украинский мэр оккупированного российской армией города Мелитополь Иван Федоров написал в субботу в телеграм-канале о том, что в 4 утра в Радионовском заповеднике, в районе Молочного лимана, загорелась российская военная база.

Других подтверждений этой информации пока нет, отмечает Русская служба Би-би-си.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в телеграме о подрыве на мине в Васильевке в пятницу автомобиля недалеко от российского КПП. "Россияне не только продолжают удерживать украинцев в качестве заложников, но и убивают гражданских хаотическим минированием по пути движения автотранспорта", - написал Андрющенко. Российская сторона это не комментировала. Обвинения в намеренных атаках против гражданского населения российское командование не раз отрицало.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил в субботу о ночных обстрелах Никопольского района. По его словам, российские военные применили реактивные системы залпового огня "Град" и тяжелую артиллерию; было выпущено более 90 снарядов. О пострадавших сведений не поступало. Повреждены дома, автомобили, лицей, цех промышленного предприятия, газопроводы и линии электропередач, написал Резниченко.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил о гибели двух мирных жителей при российских атаках за минувшие сутки. По его данным, люди погибли в Святогорске и Бахмуте. Руководитель области добавил, что ночь в Донбассе прошла относительно спокойно – были только единичные обстрелы на линии фронта. "Под артиллерийский огонь попали Авдеевка, Марьинка и села Комарской общины – Свободное поле и Бурлацкое. Объемы разрушений устанавливаем. В Соледаре россияне повредили частный дом, обошлось без пострадавших. Сегодняшняя относительно спокойная ночь – это исключение", – говорится в сообщении Кириленко.

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в субботу сообщили, что в результате обстрела украинскими военными из американских ракетных систем залпового огня посёлка Нижняя Дуванка в самопровозглашённой "ЛНР" были повреждены пять жилых домов, детский сад, разрушены объекты инфраструктуры. Украинская сторона данные не комментировала.

В ежедневной сводке американского Института изучения войны (ISW) говорится, что 16 сентября украинские войска заняли весь город Купянск. Ранее в пятницу в соцсетях появились сообщения о том, что украинская армия, перейдя реку Оскол, заняла восточную часть города Купянск в Харьковской области. Официально эта информация пока не подтверждалась.

РБК-Украина со ссылкой на украинские телеграм-каналы пишет об освобождении ВСУ сёл Диброва и Щурово в Донецкой области. Официального заявления об их освобождении еще нет, отмечает издание.

В начале сентября в результате контрнаступления украинская армия вытеснила российских военных из города Изюм и десятков других населенных пунктов. Российская армия покинула северные районы Харьковской области.

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