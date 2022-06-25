Мэрам трёх европейских городов позвонил "ненастоящий Кличко"

Мэры не менее трёх европейских городов, судя по всему, были обмануты телефонным мошенником, выдававшим себя за мэра Киева Виталия Кличко.

В интервью германской газете Bild 25 июня Кличко рассказал, что несколько мэров в Европе контактировали с фейковым главой администрации Киева, произносившим "абсурдные вещи". "Это преступная активность. Необходимо срочно расследовать, кто за этим стоит", - подчеркнул в беседе с Bild Виталий Кличко.

Сообщается, что мошенник звонил мэрам Берлина, Мадрида и Вены. В Германии уже ведётся расследование, передают DPA и Associated Press.

24 июня правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай ответила на звонок человека, который представился Виталием Кличко, но спустя некоторое время она прервала разговор, заподозрив неладное. Пресс-секретарь Гиффай рассказала, что начальная часть звонка была "совершенно ничем не примечательной", до комментариев, заставивших бургомистра насторожиться. В частности, странными показалась просьба собеседника поговорить об украинцах, "пытающихся обманом получить социальные выплаты в Берлине".

Ещё большие сомнения вызвали комментарии собеседника Гиффай о правах ЛГБТ. "Он спросил, могли бы мы поддержать Киев в качестве консультантов при организации своего рода Christopher Street Day (ежегодных гей-парадов в ФРГ и Швейцарии). Это уже более чем странно в свете войны", - отметила пресс-секретарь.

"Немецкая волна" в публикации о разговоре Франциски Гиффай с самозванцем пишет, что беседа велась по видеосвязи. Канцелярия берлинского Сената полагает, что бургомистр стала жертвой цифровой манипуляции. Её пресс-секретарь Лиза Фрерикс предположила, что власти в Берлине столкнулись с дипфейком – весьма реалистичной цифровой подделкой. "Не было никаких признаков того, что это ненастоящий человек. Перед нами сидел кто-то, кто выглядел и двигался точно так же, как Кличко", - сказала Фрерикс.