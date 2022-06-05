Жители дома в Киеве на проспекте Лобановского, в который еще в феврале попала российская ракета, решили сами, не дожидаясь помощи от государства, начать его восстановление. Журналист телеканала "Настоящее Время" Борис Сачалко разбирался, кому из потерявших жилье в результате российских обстрелов в Украине полагается помощь из бюджета страны, а кому придется ждать российских репараций.



Соседи посчитали, что денег, которые будут выделены на ремонт из бюджета, может не хватить и к тому же они, скорее всего, будут выделены в лучшем случае ближе к осени. А ремонтировать дом надо уже сейчас, чтобы успеть к зиме: архитекторы сказали, что зиму поврежденное здание не переживет.

"Отопительный сезон начинается в октябре приблизительно. То есть у нас осталась пара месяцев, два-три месяца", – говорит один из жильцов. Именно поэтому жители дома сбросились, создали фонд восстановления дома и начали работы самостоятельно.

Константин Лищук – один из собственников, чья квартира была полностью уничтожена три месяца назад. Это произошло 25 февраля в 8 часов 12 минут утра. Дочь Константина спала в коридоре – только это ее и спасло: "Был большой зал, на жену упали двери, – рассказывает Константин. – А вот что осталось от детской. Покажите Путину, как он стреляет по жилым кварталам! Слава богу, что ребенка здесь не было, ребенок был вот здесь, в коридоре!".

Официально дом сейчас в аварийном состоянии. До ракетного удара в нем жили около пяти сотен человек. Все они намерены бороться за жизнь здания и не хотят никуда уезжать. Жители уже подняли на уши местную власть: за государственный счет они провели обследование дома и представили несколько проектов его восстановления. Также они создали сайт с финансовыми реквизитами и уже собрали около десяти тысяч долларов.

В то, что помощи от государства хватит на восстановление дома, мало кто из жильцов верит. Мэр Киева Виталий Кличко недавно сказал, что на восстановление жилья в Киеве столица выделит лишь около $20 млн, а еще около $6 млн даст государство. Но в Киеве в результате обстрелов уже около 400 поврежденных зданий! По подсчетам Константина и его соседей, даже если дом можно будет восстановить, государственной помощи конкретно для них может и не хватить.

"Мы знаем, сколько будет стоить строительство квадратного метра в Киеве, это $300. При этом, по официальной экспертизе, 5000 квадратных метров жилья повреждено, из них полностью уничтожено 800 квадратных метров. Простая математика – 300 на 5000", – объясняет жительница дома Елена Чумакова.

"Мы решили, что нам тоже надо помочь как-то государству, разгрузить его. Мы сбросились деньгами, организовали работу по вывозу и сносу этого мусора", – рассказывают жители поврежденного дома. Константин за три месяца тоже убрал из квартиры обломки стен, а еще поставил фиксирующие штанги-подпорки, чтобы стены не обвалились.

Механизм выплаты компенсаций жителям разрушенных войной домов в Украине пока согласован не до конца. В Верховной Раде в первом чтении принят законопроект, согласно которому за уничтоженное жилье можно просить компенсацию. Но юристы говорят, что в нем есть нюансы. Во-первых, компенсацию можно получить лишь за 150 квадратных метров жилья (по поводу этой нормы идут дискуссии, и ко второму чтению законопроекта ее могут изменить). Во-вторых, вне закона остались иностранцы и владеющие жилплощадью юридические лица: им, как говорят народные депутаты, нужно будет ждать репараций от России.

"Насчет квартир там прописано нечетко. В пункте насчет компенсации денежной написано, что она дается за уничтоженное жилье, а именно: частные дома, садовые и дачные. То есть квартир там нет, – объясняет юрист Наталя Острух. – Квартиры входят в другой вид компенсации – за счет нового строительства нового объекта".

Но украинские собственники уничтоженных квартир в многоквартирных домах денег тоже могут не увидеть. Деньги собственникам квартир дадут, только если отремонтировать жилье будет существенно дешевле, чем строить новое: именно такую концепцию закона предлагают депутаты.

"Мы приняли решение: если уничтожено жилье, ты можешь получить компенсацию только квадратными метрами, – объясняет это решение депутат Верховной Рады Елена Шуляк. – Нам бы хотелось, чтобы эти деньги остались в экономике нашей страны. Чтобы работали производители стройматериалов, чтобы работала строительная отрасль. Чтобы работали украинские специалисты для того, чтобы создавать новые дома для украинцев, которые точно останутся в Украине и будут здесь жить и работать".

Власти Киевской области уже пообещали жителям региона строительство двух новых жилищных комплексов площадью 100 тысяч квадратных метров. Но на это уйдет минимум пять месяцев. Пока дома строятся, тем, кто лишился жилья, предлагают альтернативные варианты для проживания. Самый известный – модульные дома. Их уже несколько недель устанавливают в Бородянке под Киевом, где было уничтожено более 20 многоэтажных жилых домов. По словам министра регионального развития Украины Алексея Чернышова, в них поселят 352 человека.