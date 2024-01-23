Меркачёва: в российских колониях отключили видеосвязь

В российских колониях отключили видеосвязь, с помощью которой заключённые могли удалённо общаться с родственниками. Об этом сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачёва в колонке для "Московского комсомольца".

По её сведениям, видеосвязь была отключена по требованию замдиректора ФСИН Александра Хабарова – "в целях недопущения противоправных действий осуждённых" и до "особого распоряжения".

Меркачёва пересказывает слух, который мог послужить поводом для такого решения: якобы в мордовской колонии заключённый по видеосвязи растлевал малолетнюю девочку.

Правозащитница признаёт, что "вопрос контроля за видеозвонками объективно не решён". Цензор за ними не наблюдает – и на другом конце осуждённому могут показать "что или кого угодно". В качестве решения Меркачёва предлагает, например, записывать звонки. Она направила обращение в Минюст с просьбой вернуть видеосвязь.

По информации правозащитницы, в колониях установлены больше полутора тысяч видеотаксоматов. Видеозвонки стали "прорывом". В первую очередь, они помогали тем, кто отбывает наказание вдали от дома – "а таких по-прежнему абсолютное большинство", отмечает Меркачёва. В среднем в год осуждённые совершали больше 300 тысяч видеозвонков.