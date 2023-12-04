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Путин поддержал идею амнистии для некоторых категорий женщин

Ева Меркачёва
Ева Меркачёва

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ) поддержал идею об амнистии некоторых категорий женщин, которые отбывают срок в колонии за ненасильственные преступления.

С идеей амнистии выступила член СПЧ Ева Меркачёва. Российские СМИ и телеграм-каналы пишут, что в своем докладе она упомянула в том числе приговор бывшей журналистке "Коммерсанта" Александре Баязитовой. Недавно суд приговорил её к пяти годам колонии по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка. При этом сам потерпевший просил суд назначит Баязитовой условное наказание.

"Примеры, которые вы привели, они убедительные. И думаю, что надо подготовить и принять соответствующие решения, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин", — сказал Путин.

Упоминала ли Меркачёва дела других осуждённых или арестованных женщин, например художницы Саши Скочиленко или режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, не сообщается.

  • 16 ноября Василеостровский районный суд Петербурга приговорил Сашу Скочиленко к семи годам колонии, признав ее виновной в распространении так называемых фейков про армию. Поводом для дела стала антивоенная акция художницы: она заменила ценники в магазине на наклейки с информацией о количестве жертв войны в Украине и призывами остановить ее. Около полутора лет художница провела в СИЗО.
  • Уголовное дело о публичном оправдании терроризма в отношении Евгении Беркович и Светланы Петрийчук было возбуждено в начале мая, с того же месяца они находятся в СИЗО. Поводом для преследования стал спектакль "Финист Ясный Сокол", поставленный Беркович по пьесе Петрийчук. В спектакле рассказывается о судьбах российских женщин, вышедших замуж за исламских радикалов и впоследствии завербованных в террористическую группировку "Исламское государство". Пьеса основана на реальных делах.
  • В декабре прошлого года Меркачёва обращалась к Путину с просьбой отменить содержание в СИЗО для женщин, которые совершили ненасильственные преступления. Президент тогда обещал, что поручит проработь этот вопрос.

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