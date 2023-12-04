Путин поддержал идею амнистии для некоторых категорий женщин

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ) поддержал идею об амнистии некоторых категорий женщин, которые отбывают срок в колонии за ненасильственные преступления.

С идеей амнистии выступила член СПЧ Ева Меркачёва. Российские СМИ и телеграм-каналы пишут, что в своем докладе она упомянула в том числе приговор бывшей журналистке "Коммерсанта" Александре Баязитовой. Недавно суд приговорил её к пяти годам колонии по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка. При этом сам потерпевший просил суд назначит Баязитовой условное наказание.

"Примеры, которые вы привели, они убедительные. И думаю, что надо подготовить и принять соответствующие решения, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин", — сказал Путин.

Упоминала ли Меркачёва дела других осуждённых или арестованных женщин, например художницы Саши Скочиленко или режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, не сообщается.

16 ноября Василеостровский районный суд Петербурга приговорил Сашу Скочиленко к семи годам колонии, признав ее виновной в распространении так называемых фейков про армию. Поводом для дела стала антивоенная акция художницы: она заменила ценники в магазине на наклейки с информацией о количестве жертв войны в Украине и призывами остановить ее. Около полутора лет художница провела в СИЗО.

Уголовное дело о публичном оправдании терроризма в отношении Евгении Беркович и Светланы Петрийчук было возбуждено в начале мая, с того же месяца они находятся в СИЗО. Поводом для преследования стал спектакль "Финист Ясный Сокол", поставленный Беркович по пьесе Петрийчук. В спектакле рассказывается о судьбах российских женщин, вышедших замуж за исламских радикалов и впоследствии завербованных в террористическую группировку "Исламское государство". Пьеса основана на реальных делах.

В декабре прошлого года Меркачёва обращалась к Путину с просьбой отменить содержание в СИЗО для женщин, которые совершили ненасильственные преступления. Президент тогда обещал, что поручит проработь этот вопрос.

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