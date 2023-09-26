Пресс-секретарь президента России Владимира Путина в начале ежедневного брифинга для журналистов сказал, что ему не нужно задавать вопросы о видео с сыном Рамзана Кадырова Адамом, избивающим подозреваемого в сожжении Корана.

"Сразу оговорюсь, что историю комментировать не буду", — сказал Песков во время ежедневного общения с журналистами, рассказывает "Интерфакс". На уточняющий вопрос, почему он не будет давать комментарий, Песков ответил: "Не хочу".

Свои комментарии ситуации не давали и руководители ответственных за следствие и заключённых в России силовых ведомств: главы МВД Владимир Колокольцев, прокуратуры Игорь Краснов, Следственного комитета Александр Бастрыкин, Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

После появления видео и до момента публикации новости их ведомства и государственные СМИ не выпустили ни одного сюжета, где они бы комментировали какие-то вопросы или участвовали в мепоприятиях. Днём 26 сентября были опубликованы указы Путина о повышении Бастрыкину и Краснову зарплаты на 5,5 процента.

Видео, где его 15-летний сын избивает подозреваемого Никиту Журавеля, Кадыров опубликовал 25 сентября. В середине августа Журавель рассказывал, что был избит, это подтверждали чеченские чиновники, заявлявшие, что считают действия сына Кадырова правильными.

Член Совета по правам человека Ева Меркачёва заявила, что направит в правоохранительные органы запрос по факту публикации видео. Кадыров в разговоре с телеведущей Ксенией Собчак заявил, что его сын "понесёт наказание по всей строгости закона", если суд признает того виновным. О возбуждении дел или проверок по факту избиения ничего не сообщалось.