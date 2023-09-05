Мэром Томска выбрали вице-мэра Омска

Депутаты томской Думы выбрали мэром города вице-мэра Омска Дмитрия Махиню.

На пост претендовали три кандидата: поддержанный губернатором региона Махиня, директор ООО "Профтранс" Игорь Ольховский и директор местного расчётного центра Александр Вульф. За Махиню проголосовали 26 из 33 депутатов, в том числе единогласно фракции "Единой России" и КПРФ, за Ольховского – двое, за Вульфа – ни одного.

В своём выступлении Махиня пообещал, что, выбрав его, депутаты "не будут испытывать сожаление", передаёт телеграм-канал "Говорит НеМосква". В свою очередь Вульф перечислил актуальные проблемы Томска, а Ольховский пожаловался на нерадивых ремонтников.

Право избирать мэра своего города у томичей забрали в декабре 2022 года. В апреле 2023 года выборы мэра не состоялись: оба кандидата – ни один из них не принимал участия в нынешних выборах – снялись с голосования.