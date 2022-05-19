Местные власти сообщили о гибели 12 человек при обстрелах Северодонецка

В Северодонецке, в Луганской области Украины, за день в результате российских обстрелов погибли 12 человек, более 40 – получили ранения. Такие данные привёл 19 мая глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, российские военные с утра хаотично обстреливали город из тяжелого вооружения. "В основном - целенаправленные попадания именно по жилым домам. Данные по поводу погибших и пострадавших еще уточняются, ведь обследовать территорию под обстрелами невозможно", – написал Гайдай в Telegram-канале.

В условиях боевых действий оперативно подтвердить информацию из независимых источников сложно. Российские власти не раз категорически отрицали обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам.

После взятия города Попасная в начале мая российские войска пытаются наступать на Северодонецк и Лисичанск - последние крупные населённые пункты в Луганской области, находящиеся под контролем украинских властей, отмечает Русская служба "Би-би-си".