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Метеорологи предупреждают о рекордной жаре на юге Европы

Метеорологические службы в Европе предупредили о высоких температурных рекордах на юге этой части света в последующие несколько дней.

Экстремально жаркая погода уже некоторое время держится в Испании, Италии и Греции. Эксперты говорят об уроне сельскому хозяйству и других проблемах.

На испанском острове Пальма, который входит в Канарский архипелаг в Атлантике, около 4 тысяч человек были эвакуированы из-за лесного пожара.

Итальянская метеослужба ранее на этой неделе предупреждала о температуре более 45 градусов по Цельсию. В ряде регионов будут побиты давние тепловые максимумы, отмечалось в сообщении службы.

Самая высокая температура в Европе – в 48,8 градуса – была зарегистрирована на Сицилии в 2021 году. И этот показатель в ближайшие дни может быть превышен, прежде всего на Сардинии, передаёт агентство Reuters.

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