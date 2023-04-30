Между Россией и Западом. Сергей Константинов – о месте на земле

Похоже, план Владимира Путина о раздробленности Запада, о том, что интересы отдельных стран возобладают, а Украина может остаться один на один с Россией, неожиданно для него самого может реализоваться. Он-то рассчитывал, что для Запада будет невозможно отказаться от русского газа, но оказалось, что слабость Украины кроется в её силе. Буквально через неделю после государственного, довольно помпезного, визита Владимира Зеленского в Польшу Варшава ввела запрет на ввоз украинского зерна. Затем, как в домино, посыпалось: другие граничащие с Украиной страны ЕС ввели аналогичные запреты, а теперь ещё к зерну добавляют подсолнечник, собираются внести в запрещенные товары муку, мясо, яйца и т. д. При этом действует план по вступлению Украины в Евросоюз, но украинское зерно через Польшу идёт под конвоем, да и в целом в планах Евросоюза обговариваются варианты транзита зерна на другие континенты. То есть продовольствию будущего члена Европейского Союза пока что там нет места. Да, будут разработаны механизмы, подписаны соглашения, но смогут ли украинские производители, мелкие фермеры и просто домашние хозяйства заставить себя производить меньше? Да и щедрая земля Украины будет ли давать меньше?

По поводу НАТО мы слышим вполне логичные заявления: сначала надо закончить войну. Хорошо, но давайте быстрей тогда её заканчивать! А тут вдруг читаем в "секретных документах", что США воспротивились удару Украины по российским целям 24 февраля. Как так? Что получается, почему в начале войны, когда были только "Байрактары" и "Джавелины" из импортного, а остальное всё свое украинское и бывшее советское оружие, Украина отбила наступление на Киев, а затем и освободила северные области от рашистов? Затем, после поставок HIMARS, освобождены Харьковская и часть Луганской области, правобережье Днепра в Херсонской области. Сейчас продолжается героическая оборона Бахмута, Авдеевки, Марьинки, но контрнаступление не начинается.

Зеленский поступил единственно возможным способом – защищать землю, на которой вырос, которая тебя кормит, которую ты любишь

На протяжении этой весны неоднократно из США раздавались голоса: Украине необходимо показать значительные результаты в результате наступления, иначе военная поддержка уменьшится, и Киеву останутся только переговоры с агрессором. Не это ли довлеет над руководством Украины и не дает свободы действий, которая была тогда, когда не было столь сильной зависимости от западного оружия? Сейчас, когда украинские разведгруппы пытаются закрепиться на левом берегу Днепра в районе Херсона, стало очевидным, для чего ВСУ критически необходимы боевые самолеты. Потому что ширина Днепра в этом районе и российские силы, закрепившиеся в непосредственной близости на левом берегу, не дадут успешно форсировать реку для переброски сил, чтобы двигаться затем в сторону Крыма. Для этого нужно предварительно разбить российские войска там, где, по оценке экспертов, ещё не построены эшелоны оборонительных сооружений и где только Днепр использован в качестве естественной преграды. При наличии авиации данная операция была бы возможна. Но западные партнеры, очевидно, так не считают.

Пока что поддержка Украины Западом основывается на общечеловеческих ценностях. Путинская Россия попрала их в Украине, путинские военные совершили многочисленные военные преступления, а Зеленский, как сказал в одном из интервью Алексей Арестович, "вернул мораль в политику". Зеленский и вправду ведет политику не как политик, а как человек, понимающий, чувствующий свой народ, как ответственный гражданин, оказавшийся на высоком посту. Как ни странно это выглядит, но мы помним, что в самом начале вторжения западные спецслужбы предлагали Зеленскому уехать из страны. Была возможность уехать, а значит, сдать страну, часть страны, и Запад это понял бы и принял. Но Зеленский вместе со своим народом поступил единственно возможным способом – защищать землю, на которой вырос, которая тебя кормит, которую ты любишь. Теперь, естественно, необходимо возвращать в состав Украины все земли в границах, как принято говорить, 1991 года.

Я буду рад приему Украины в Евросоюз, в НАТО. Те россияне, которых ещё довольно много в России и которые не относят себя к путинской, имперской, сталинской, бандитской, олигархической стране, а составляют Россию интеллигенции, почти уже исчезнувшую деревенскую Россию, страну волонтёров, от чистого сердца помогающих украинским беженцам, те, кто выходил и выходит с плакатами "Нет войне!" и другими антивоенными призывами, Россию Владимира Кара-Мурзы, страну Бориса Немцова, Анны Политковской, – все эти люди ментально близки к украинцам. Чтобы на обломках нынешней "РФ" выросло дружелюбное к соседям образование, нужно многое. Нужна власть, которая сумеет вдохнуть жизнь в огромные обезлюдевшие пространства, где ещё сохранились остатки домов, садов, библиотек, домов культуры, медпунктов, но где уже нет людей. Надо, чтобы граждане знали: для них есть место на своей земле, у них есть власть над своей территорией, они сами себе хозяева. Тогда их будет трудно оторвать от своих дел и отправить в другую страну убивать себе подобных. И тогда же, возможно, им удастся добиться чего-то, что-то дать миру, а не только быть сырьевым придатком и потреблять достижения других.

Сергей Константинов – блогер, Псковская область



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