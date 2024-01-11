Между "Торнадо" и HIMARS. На что способна украинская "Ольха"

В Киеве всё чаще говорят о том, что Украина должна постараться в большей степени полагаться на вооружения собственного производства и меньше зависеть от помощи западных партнеров. Одна из собственных украинских разработок, которая применяется в боевых действиях, в том числе, для ударов по российской территории – РСЗО "Ольха".

В последние недели о ставке на собственное производство оружия несколько раз говорил президент Владимир Зеленский. "Украина должна производить – самостоятельно или совместно с партнерами – все, что необходимо для защиты от любых форм российской агрессии. Можем это обеспечить", – сказал Зеленский в обращении 26 декабря. "Ключевое – это обеспечение наших воинов вооружением и военной техникой. Устойчивое снабжение, устойчивое производство с четкой тенденцией на увеличение нашего производства и снарядов, и техники – в Украине и вместе с партнерами. (...) И чтобы враг это чувствовал – реальную силу украинского оружия. Сейчас уже формируется такое ощущение. Есть и много точных вещей, сделанных именно украинским оружием. И все меньше и меньше спокойных ночей у оккупантов", – заявил президент Украины в вечернем видеообращении 6 января.

Отражая российское вторжение, ВСУ успешно используют целый ряд оружия собственного производства, это и бронетехника (например, бронеавтомобиль "Козак"), и стрелковое оружие, и несколько видов беспилотников, и очень эффективный, по многим экспертным оценкам, ПТРК "Стугна". Широкую известность получил украинский ракетный комплекс "Нептун", который, предположительно, был использован для успешной атаки по крейсеру "Москва", а в последние месяцы регулярно применяется для ударов по аннексированному Крыму (во всяком случае, как об этом заявляют российские военные).

Еще один тип украинских ракет, или, по другим данным, реактивных снарядов, которые стали регулярно упоминаться в военных сводках в последнее время – "Ольха". В ходе обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года были использованы ракеты в том числе этого типа – это следует не только из официальных российских заявлений, но и подтверждается найденными в Белгороде обломками, в частности, элементами носового обтекателя.

Расстояние от Белгорода до ближайшей точки Украины, из которой теоретически мог быть нанесен удар небольшое, менее 40 километров, такую дистанцию может преодолеть даже обычный снаряд современной гаубицы. Однако, обстрел Белгорода – это по-видимому первый пример удара, нанесенного по российскому городу современными украинскими управляемыми ракетами (ракетами западного производства ВСУ удары по территории России не наносят).

"Ольха" и раньше использовалась украинскими военными в ходе полномасштабного российского вторжения, но о масштабах и результатах ее боевого применения известно мало. Весной 2023 года первый заместитель председателя Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Иван Винник рассказывал в интервью изданию The War Zone, что ракета будет использована в ходе украинского контрнаступления. Тогда же в соцсетях стали появляться изображения обломков "Ольхи", на основании которых эксперты предположили, что Украина, истощившая запасы ракет этого типа в первые месяцы вторжения, вновь приступила к производству "Ольхи".

Радио Свобода рассказывает, что известно об истории и технических характеристиках этого ракетного комплекса, который может использоваться для ударов по сравнительному глубокому тылу на российской территории.

"Не является приоритетом"

Согласно открытым источникам информации, разработка "Ольхи" началась вскоре после аннексии Крыма Россией на фоне войны на востоке Украины. Единственным типом дальнобойных управляемых ракет, которыми обладала на тот момент Украина, были устаревшие – еще советского производства – "Точки-У". Попытки создать альтернативную систему велись еще с 1994 года, и к началу 2010-х днепровское КБ "Южное" активно работало над ракетным комплексом "Сапсан". Проект был заморожен из-за неэффективного расходования средств, но, по некоторым данным, вдохновил разработку "Ольхи", которая была доверена уже другому КБ, киевскому "Лучу".

Официально о работе над "Ольхой" впервые рассказал в начале 2016 года на тот момент президент Украины Пётр Порошенко. Порошенко потребовал закончить работу над комплексом в кратчайшие сроки, и уже в марте того же года новая ракета была впервые испытана. Два года спустя комплекс был принят на вооружение ВСУ, а в конце 2018 года началось массовое производство ракет для этой системы. В ноябре 2019 года украинская армия получила первую сотню ракет для "Ольхи", а в марте 2020 года – ещё 28 единиц.

Изготовители "Ольхи" несколько раз сталкивались с недостаточным финансированием. В 2020 году ракеты "Ольха" не попали в список очередного Государственного оборонного заказа (ГОЗ). В ноябре 2020 года на тот момент главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что "Ольха" "не является приоритетом для Вооружённых сил из-за других первоочередных нужд и недостатка финансирования”. Он добавил, что Генштабу "приходится выбирать лишь самое необходимое для войск".

"Когда ГОЗ разрабатывался и вышел на другие уровни утверждения, начались вопросы: а чего вы "Ольху" не покупаете? Отвечаю: у меня 98 ракет "Ольха" лежит на складах, и я их сегодня на войне не применяю. А я вам написал то, что мне сегодня нужно на войне, где погибают люди. Вот это дайте в первую очередь. Потом – давайте "Ольху", – объяснил Хомчак.

Испытания ракеты "Ольха" в 2016 году

27 ноября того же 2020 года стало известно, что предприятие "Артём", которое является одним из ключевых производителей ракетного вооружения Украины и непосредственно участвует в производстве систем "Нептун" и "Ольха", перевело около 70% работников на однодневную рабочую неделю из-за недостатка заказов по ГОЗу. Спустя два дня Минобороны Украины увеличило финансирование "Артёма" на следующий год и заявило об "обеспокоенности" сокращением работы предприятия. Финансовые проблемы испытывали и другие предприятия, работавшие над "Ольхой", например, Павлоградский химический завод, который производил топливо для "Ольхи".

Проблемы с финансированием привели к тому, что к началу полномасштабного российского вторжения Украина обладала сравнительно небольшим запасом современных ракет – судя по открытым данным, всего около сотни единиц "Ольхи".

Помесь "Смерча" и Patriot

"Ольха" имеет корни в советской реактивной системе залпового огня "Смерч", которая изначально создавалась для стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами. Ее ближайший современный российский аналог – РСЗО "Торнадо-С", созданный на базе того же "Смерча": заявленная дальность и точность ракет этой системы и модернизированного варианта "Ольхи" почти совпадают.

В различных украинских источниках "Ольху" называют и РСЗО и ракетным комплексом, но в действительности это просто вопрос определений. "Терминология, противопоставляющая управляемую ракету и реактивный снаряд создавалась во времена, когда сконструировать управляемый снаряд было технологически невозможно из-за громоздкости системы управления, и неуправляемая ракета и реактивный снаряд становились синонимами. Однако сегодня граница между понятиями управляемой ракеты и управляемого реактивного снаряда размыта. Можно отметить, что системы, изначально создававшиеся как РСЗО, например, "Торнадо-C", со временем фактически эволюционировали в ракетные комплексы, но в российской номенклатуре продолжают называться РСЗО", – объяснили РС в независимой аналитической группе Conflict Intelligence Team.

Пусковая установка "Ольхи", как и у "Смерча" и у "Торнадо-С", имеет 12 направляющих для ракет. Каждая ракета весит от 900 до 1000 килограммов (вес боевой части – от 170 до 250 килограммов) и обладает заявленной дальностью полёта от 70 до 130 километров - в зависимости от модификации.

Главной отличительной особенностью ракет "Ольха" является нетипичный для систем этого класса способ управления. Ракета управляема и на начальном, и на конечном отрезках траектории полета. На конечном отрезке за управление отвечают аэродинамические рули, а на начальном – пояс из 90 импульсных газодинамических двигателей, расположенный в передней части "Ольхи" (например, у "Торнадо-С" таких двигателей нет, ракета управляется аэродинамическими рулями и в начале, и в конце полета).

Эксперт по ракетным технологиям и научный сотрудник докторантуры университета Осло Фабиан Хоффман рассказал РС, что эти импульсные двигатели на начальном этапе полёта стабилизируют ракету и направляют её в нужном направлении, не давая ей сойти с курса при разгоне.

Хоффман считает, что такая система не гарантирует повышения точности, но отмечает, что импульсные двигатели позволяют корректировать траекторию полёта быстрее, чем с помощью аэродинамических рулей. Именно поэтому такой способ управления используется в некоторых типах ракет ПВО, например, в комплексе Patriot.

Возможно, импульсные двигатели были использованы в "Ольхе" из-за ее низкой стартовой скорости при запуске: 30 метров в секунду. Этого недостаточно для управления ракетой при помощи аэродинамических рулей.

Высокоточное оружие

"Украинская армия наконец-то получит высокоточное оружие, которое значительно повысит эффективность действий подразделений Вооруженных Сил Украины. Это важно и потому, что ракета "Ольха" собрана полностью из украинских комплектующих. Нам никто не может помешать производить это высокоточное оружие. Могу сказать одну конкретную цифру: ракета "Ольха" в 10 раз точнее и, соответственно, в 10 раз эффективнее старых систем залпового огня, которые находились на вооружении еще со времен Советского Союза", – заявил Петр Порошенко сразу после тестовых пусков "Ольхи" в апреле 2018 года. Испытания тогда были признаны в целом успешными, но какая именно была достигнута точность при стрельбе по мишеням не сообщалось.

У "Ольхи" есть две системы наведения – инерциальная и спутниковая (на основе GPS), и это, по словам Фабиана Хоффмана, стандартный набор для большинства современных ракет – его используют и советско-российские ракеты "Искандер", и американские GMLRS и ATACMS, и "Торнадо-С". При этом Хоффман допускает, что на сегодняшний день "Ольха" по точности уступает американским GMLRS, но не исключает, что показатели "Ольхи" могут быть улучшены в будущем.

Утверждается, что в ходе одного из тестовых пусков в 2017 году все ракеты поразили цели на расстоянии в 70 километров с отклонением не более 15 метров. При испытаниях в 2019 году модернизированной версии ракеты, "Ольха-М" (о ней – в следующей главе) круговое вероятное отклонение (радиус, в который с вероятностью 50% упадёт ракета) при стрельбе на более чем 100 километров, как заявляется, составило 30 метров. В целом, Украина очень скупо рассказывала о результатах тестов новой ракеты, а многие ее технические характеристики по-прежнему держатся в секрете. О точности ракет "Ольха", достигнутой в ходе боевого применения, открытых данных нет.

От GLMRS до ATACMS

Базовая версия ракеты "Ольха" – та самая, которая серийно производилась до начала полномасштабного российского вторжения – по официальным данным имеет дальность полета до 70 километров. Это несколько ниже, хотя и сравнимо, с возможностями реактивных снарядов GLMRS, используемых с установками HIMARS (дальность до 84 километров при КВО в 7 метров). Украинские СМИ сообщали, что уже в первые дни после 24 февраля 2022 года ВСУ использовали 50 ракет этого типа, а в следующие несколько месяцев накопленный запас был полностью исчерпан. Судя по фотографиям с фронта, в первой половине 2023 года "Ольха" снова стала применяться, скорее всего в той же базовой версии.

Вместе с тем еще в 2021 году проходили испытания модифицированной версии системы "Ольха-М" с заявленной дальностью действия до 130 километров (больше, чем у GMLRS, но меньше, чем у ATACMS) и сниженным до 170 кг весом боевой части. В марте 2023 года зампред Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Винник выражал надежду, что в ходе планировавшегося на весну-осень того года контрнаступления будет использована уже улучшенная версия ракеты с повышенной дальностью. Производится ли серийно "Ольха-М", и применялась ли она в реальных боевых действиях – неизвестно.

Украинские источники сообщали о работе над следующими поколениями ракеты, "Ольха-М1" и "Ольха-М2", имеющими дальность поражения от 121 до 202 километров в зависимости от вида топлива и веса боевой части. Последний вариант потенциально превзойдет по дальности стоящие сейчас на вооружении Украины американские реактивные снаряды ATACMS (дальность до 165 километров), и фактически могут конкурировать с еще одной украинской разработкой – баллистической ракетой "Гром" ("Гром-2"). "Гром", разработка КБ "Южное" и наследник все того же "Сапсана", как ожидается, может иметь дальность до 500 километров. В какой стадии готовности находится этот проект – неизвестно. В мае 2023 года российские военные делали заявления о перехвате двух ракет "Гром-2" над аннексированным Крымом, но никаких независимых подтверждений реального применения этих ракет пока не было.

Масштабирование производства

До начала полномасштабного российского вторжения ракеты "Ольха" производились в сравнительно небольших количествах. Как было сказано выше, это было связано и с недостатком финансирования, и с отсутствием уверенности у украинских военных, что создание ракет этого класса является приоритетом, учитывая особенность боевых действий на востоке Украины в то время. Теперь, учитывая ставку на украинский ВПК и (неофициальный) запрет партнеров Украины на использование западного оружия для ударов по российской территории, приоритеты могут измениться.

Фабиан Хоффман отмечает, что "Ольха", вероятно, достаточно сложна в производстве и имеет высокую себестоимость – особенно из-за пояса из 90 газоимпульсных двигателей (по оценкам украинского Forbes, стоимость одной "Ольхи-М" находится в диапазоне 300-500 тысяч долларов США, в 2-3 раза дороже, чем, например, реактивный снаряд GLMRS). "Наибольшей проблемой является интеграция многочисленных компонентов и подсистем ракеты в одну единую систему. Украина, безусловно, может производить все компоненты для ракеты – возможно, не всегда идеального качества – но другой вопрос заключается в том, чтобы объединить и заставить точно работать, скажем, боеголовку, систему наведения и систему двигателей", – говорит Хоффман. По мнению эксперта, масштабировать свое ракетное производство Украине было бы легче всего с технологической помощью западных партнеров. О совместной разработке оружия вместе с европейскими странами президент Украины Владимир Зеленский говорил всего несколько дней назад.

Еще одной проблемой масштабирования внутриукраинского производства безусловно станут российские ракетные атаки. Так, 29 декабря 2023 года, в ходе крупнейшей атаки на украинскую столицу с начала вторжения, одной из целей, по-видимому, являлся киевский завод "Артем", где производятся корпуса для ракет "Ольха", и находящееся рядом с ним КБ "Луч", где эти ракеты конструируются. Официально сообщалось о повреждении вестибюля станции метро "Лукьяновская", находящейся прямо возле завода, получили ли повреждения промышленные объекты – неизвестно. Атаковала Россия и другие предприятия, участвовавшие в создании "Ольхи", например – Павлоградских химический завод, где производится ракетное топливо.

"Ольха" и российское ПВО

Российское военное ведомство в последнее время регулярно отчитывается о перехвате ракет "Ольха": например, 4 января МО РФ заявило об уничтожении сразу 10 ракет этого класса над Белгородской областью. В ряде случаев российские военные утверждали, что ракеты "Ольха" использовались совместно с системой HIMARS, работая в связке для повышения нагрузки на российскую ПВО. Независимо проверить эти заявления Радио Свобода не может.

Почти наверняка, судя по фотографиям обломков, "Ольха" использовалась при обстреле Белгорода 29 декабря 2023 года. В МО РФ заявили, что для удара по городу использовалась установка РСЗО Vampire и две "Ольхи" с кассетными боеголовками. По данным российских властей, при этой атаке погибли 25 человек. Украина официально этот удар не комментировала. Источники украинских СМИ в ВСУ заявляли, что целью атаки были военные объекты, а вину за жертвы среди мирного населения возложили на непрофессиональные действия российских ПВО.