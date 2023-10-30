"Армия РФ хочет применять ракеты чаще". Что Москва попросит у Ирана и КНДР?

Какие ракеты и в каком количестве Россия может потенциально получить от Северной Кореи и Ирана? Почему Украина, активно финансируемая западными партнёрами, не производит ракеты в огромном количестве, как это делают радикальные группировки ХАМАС и "Хезболла"? Действительно ли Россия применила в ходе вторжения в Украину гиперзвуковое оружие, или же это очередной миф российской пропаганды? На эти и другие вопросы в разговоре с корреспондентом Радио Свобода ответил Фабиан Хоффман, эксперт по ракетным технологиям, научный сотрудник докторантуры университета Осло.

Что Россия может получить от КНДР и Ирана?

В октябре 2022 года издание The Washington Post сообщило, что Иран планирует поставить России баллистические ракеты "Фатех-110" и "Зульфикар" – с дальностью полёта 300 и 700 километров соответственно.

28 октября 2022 года глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия планирует применить "Фатех-110" и "Зульфикар" в Украине уже в ноябре 2022 года. Осенью того же года издание CNN утверждало, что Иран готовится передать России до 1000 единиц оружия, включая баллистические ракеты малой дальности (300–1000 км). На данный момент Россия так и не применила в Украине ракеты иранского производства. По данным издания Financial Times, срыв сделки тогда мог быть связан с тем, что Россия опасалась ответных поставок дальнобойного оружия Украине.

Год спустя Россия и Иран напомнили об истечении ракетного эмбарго Совета Безопасности ООН против Тегерана, введённого в 2015 году. Оно, в частности, запрещало продавать Ирану ракетные технологии и покупать у него баллистические ракеты. Ранее представитель украинской армии заявлял, что Москва рассчитывает закупить иранские баллистические ракеты для ударов по Украине. В связи с этим разговоры о потенциальных поставках Ираном ракет для России вновь участились.

Помимо этого, журналисты издания "Досье", ссылаясь на корабельные документы российского судна "Ангара", обнаружили, что среди боеприпасов и вооружений, поставляемых России, предположительно, Северной Кореей, были и ракеты. Военные эксперты и аналитики предполагают, что Россия может получить от КНДР реактивные системы залпового огня KN-09 и ракеты к ним.

Эксперт по ракетным технологиям Фабиан Хоффман отмечает, что и у Северной Кореи, и у Ирана потенциально есть ракетные системы, которые они могли бы предоставить России. По его словам, Иран последние несколько лет искал покупателя для некоторых видов своих баллистических ракет. Россия в этом плане является идеальным кандидатом.

Помимо ракет "Фатех-110" и "Зульфикар", о которых ранее писали СМИ, Хоффман считает, что Россия может быть заинтересована и в иранских ракетах "Фатех-313".

Баллистическая ракета малой дальности "Фатех-110" обладает дальностью полёта от 200 до 300 километров в зависимости от модификации и боевой частью весом до 650 килограммов. Это относительно много, если сравнивать с боевой частью большинства ракет, которые используют в войне Россия и Украина. Вес боевой части российской крылатой ракеты "Калибр" – 450 кг, а баллистической ракеты "Искандер-М" – 480. Британские ракеты Storm Shadow и их французский аналог SCALP-EG, переданные западными партнёрами Украине, несут боевую часть весом в 450 килограммов.

Недостатком "Фатех-110" является низкая точность. "Эти ракеты начали тестировать ещё в 2002 году, поэтому они немного устарели в сравнении с "Фатех-313" и "Зульфикар". "Фатех-110" имеет круговое вероятное отклонение (КВО) в несколько сотен метров. Это значит, что если вы запустите ракету по цели, то шанс, что она упадёт в этом радиусе, составляет 50%. В остальных 50% случаев ракета упадёт за пределами радиуса в сотни метров. Если Россия хочет использовать эти ракеты как оружие устрашения, то этого будет достаточно. Если я просто хочу запустить ракету по населённому пункту, то мне не нужно метить в конкретную цель. Мне нужно просто знать, что ракета упадёт примерно вот в этом радиусе и, возможно, создаст масштабные разрушения, но реальный военный потенциал такой ракеты минимален. Такими ракетами сложно уничтожить радиолокационные системы средств ПВО или их пусковые установки", – считает Хоффман.

"Фатех-313" – баллистическая ракета, представленная в 2015 году. Создана на базе "Фатех-110". Заявленная дальность полёта – 500 километров, вес боевой части – 480 килограммов. По словам Хоффмана, эта ракета значительно выигрывает по точности у своей предшественницы. "Фатех-313" использовались во время атаки на базу США в Ираке в январе 2020 года, и тогда они проявили себя "очень хорошо".

Баллистическая ракета малой дальности "Фатех-313":

"Зульфикар" – ещё одна ракета, созданная на базе "Фатех-110". Её предельная дальность полёта составляет 700 километров, а вес боевой части достигает 580 килограммов. Точность этих ракет сопоставима с точностью "Фатех-313". "Это всё ещё не ракеты, которые могут каждый раз точно поразить конкретную цель, и применять их по объектам внутри населённых пунктов нельзя, но их военная ценность значительно выше, чем у "Фатех-110", например", – отмечает Фабиан Хоффман.

"Фатех-110", "Фатех-313" и "Зульфикар" – твердотопливные ракеты. Это, по словам Хоффмана, является их преимуществом перед ракетами на жидком топливе:

– Их намного легче обслуживать и можно запустить в очень короткие сроки. Ракеты на жидком топливе нужно заправить непосредственно перед запуском: это замедляет все процессы, тогда как ракеты на твёрдом топливе готовы здесь и сейчас. Я бы сказал, что Россия в первую очередь заинтересована как раз в твердотопливных ракетах.

Так что в этом смысле три эти иранские ракеты похожи на "Искандер-М", который использовала Россия в войне против Украины, но сейчас, по-видимому, их практически не осталось (по данным украинского Forbes, по состоянию на июнь 2023 года, у России осталось 143 ракеты "Искандер" . – РС).

– А что же может потенциально получить Россия от КНДР? Военные аналитики считают, что это может быть, например, реактивная система залпового огня KN-09 и ракеты к ней. Если я не ошибаюсь, сама пусковая система несёт от восьми до двенадцати ракет с дальностью полёта до двухсот километров – каждая из них весит примерно по 70–80 килограммов.

– У Северной Кореи, как и у Ирана, есть баллистические и крылатые ракеты, которые теоретически могут оказаться в России. Однако и вариант с РСЗО KN-09 может представлять для них большой интерес. Вы правы насчёт характеристики этой системы, но стоит отметить, что не так много известно о реальной точности этих систем.

Некоторые российские телеграм-каналы называют данную РСЗО и другие северокорейские ракетные системы "улучшенной версией" американского HIMARS. Это абсолютная глупость. Я не вижу сценария, в котором снаряды РСЗО KN-09 превосходят американские GMLRS по точности. Если эти системы передадут России в большом количестве, они могут быть полезны для насыщения определённых участков фронта – даже несмотря на то, что их точность значительно ниже, чем у американских систем. Для Украины это определённо может стать проблемой.

–Но о каких цифрах идёт речь? Сколько баллистических ракет или снарядов для РСЗО Иран и Северная Корея могут предоставить России? У них ведь есть свои региональные угрозы: Израиль и Южная Корея.

– Что касается КНДР, я полагаю, что у них есть несколько сотен баллистических ракет малой дальности и несколько тысяч снарядов для РСЗО – для KN-09 или аналогов. Сколько они смогут поставить в кратчайшие сроки – зависит от их собственных потребностей.

О ракетных запасах Ирана известно больше. У них есть примерно 2500–3000 баллистических ракет. Вопрос, как и в случае с Кореей, заключается в том, сколько они могут поставить здесь и сейчас. Для этого им нужно оценить, сколько ракет им понадобится в случае потенциального конфликта против Израиля. По моим оценкам, если договорённости будут достигнуты, Иран может предоставить России в кратчайшие сроки сто или даже несколько сотен баллистических ракет малой дальности, а также заключить соглашение о дальнейших поставках.

– С февраля 2022 по июнь 2023 года, согласно подсчётам украинского издания Forbes, Россия произвела 850 ракет "Кинжал", "Искандер", "Х-22", "Х-101", "Х-555". В этот же период она выпустила по Украине 2670 ракет. Согласно данным украинской разведки, опубликованным в августе 2023 года, у России на тот момент оставалось около 500 ракет разных типов, не считая ракеты Х-22. Насколько я понимаю, основная причина потенциальных закупок ракет у Ирана и КНДР – неспособность производить нужное количество ракет в достаточных масштабах?

– Верно. В последние месяцы в медиа постоянно появляются сообщения о том, что у России якобы заканчиваются ракеты. Я не думаю, что это произойдёт в реальности. У России достаточно производственных мощностей для того, чтобы обеспечивать свои вооружённые силы определённым количеством ракет. Несмотря на санкции, они и правда смогли нарастить масштабы ракетного производства.

Реальный запас ракет России, которые они могут здесь и сейчас применить в Украине, гораздо меньше, чем кажется на первый взгляд

При этом же Россия хочет применять ракеты гораздо чаще, чем они это делают сейчас. Помимо этого, Россия не может использовать все ракеты, которые у них есть, на случай потенциального конфликта с НАТО. Я думаю, им нужно оставить хотя бы 200–300 ракет для этого. Поэтому реальный запас ракет России, которые они могут здесь и сейчас применить в Украине, гораздо меньше, чем кажется на первый взгляд. В связи с этим вопрос о закупке ракет у партнёров встаёт ещё более остро.

– Последнее время Россия всё чаще и в больших количествах применяет для ударов по Украине иранские беспилотники "Шахед". Неизвестно, увеличил ли Иран производство, или Россия начала делать иранские дроны на своей территории. Возможен ли подобный сценарий с ракетами? Может ли Россия начать производить иранские ракеты на своей территории или же это намного более технологически сложный процесс, чем в случае с дронами?

– Причин, почему Россия стала чаще применять "Шахеды", несколько. Конечно, у России осталось не так много крылатых ракет, как было год назад. Дроны в этом плане – отличная замена.

Вторая причина заключается в том, что Россия готовится к новой ракетной кампании этой зимой, чтобы вновь попытаться уничтожить критическую энергетическую инфраструктуру Украины.

Третья причина – скорее всего, в данный момент времени России действительно проще и быстрее закупать иранские дроны, чем производить собственные ракеты.

Иран, конечно же, отрицает поставки дронов в Россию, но очевидно, что это ложь – у нас попросту есть глаза. Помимо этого, Иран действительно помогает России построить завод для лицензированного производства дронов на территории РФ. Я могу предположить, что производство в России будет налажено должным образом через несколько месяцев. В среднесрочной и долгосрочной перспективе это точно произойдёт. Всё ещё будет зависеть от количества материалов, которое Россия сможет импортировать для производства дронов внутри страны, но речь, я полагаю, будет идти о нескольких сотнях единиц в месяц.

Что же касается вопроса о том, сможет ли Россия производить иранские ракеты на своей территории, теоретически – да. Но Россия столкнётся с той же самой проблемой, что и в случае со своими собственными ракетами: им всё так же нужно будет искать высококачественные компоненты в большом количестве. И тут, конечно, санкции сыграют роль. Стоит также отметить, что производство дронов – более простой процесс. Они состоят из меньшего количества деталей, а их внутренние системы гораздо проще устроены.

Почему Украина всё ещё не наладила собственное производство ракет?

– Наблюдая за действиями и возможностями радикальных групп вроде ХАМАС и "Хезболла", я задумался, почему Украина, когда-то сердце Советского Союза в области разработки ракетных технологий, а теперь страна, обильно поддерживаемая Западом, не может производить ракеты в таких же количествах, как ХАМАС и "Хезболла"? Арсенал этих группировок, по разным данным, оценивается в несколько десятков тысяч ракет разной дальности.

– Существуют две причины. ХАМАС и "Хезболла" сами не производят высокоточные управляемые ракеты, только неуправляемые, которые сделать не так уж и сложно. Они берут алюминиевые или стальные трубы, крепят к ним простейший двигатель, заправляют топливом и устанавливают боеголовку, после чего выпускают эту ракету по израильскому городу. Этого достаточно для того, чтобы терроризировать население Израиля, но ценность данных атак с точки зрения военного ремесла равна нулю. Если бы Украина действительно хотела хоть сегодня начать производство таких ракет, она бы без проблем с этим справилась.

Но опять же всё дело в очень ограниченной военной пользе этих ракет. Украина не заинтересована, в отличие от России, в терроризировании мирных городов. Деньги, которые можно потратить на производство неточных ракет, Украина инвестирует в другие области. Например, Украина преуспела в производстве собственных беспилотников, которые использует для выполнения разных задач на поле боя. Они являются абсолютной необходимостью в борьбе с российской армией.

И ХАМАС, И "Хезболла" получают доступ к передовым ракетным технологиям исключительно от Ирана. Безусловно, у них есть и баллистические ракеты малого радиуса действия, и крылатые ракеты, но необходимые технологии или ракетные комплексы целиком поставляются из Ирана. Эти группировки не могут производить усовершенствованные, технологически сложные управляемые ракеты в своих импровизированных мастерских где-то в подземельях сектора Газа или Ливана. Это не так просто.

В отличие от Ирана, который с большим удовольствием предоставляет другим государствам и негосударственным политическим актёрам важные технологии или целые ракетные системы, Запад в этом смысле намного более строг и ограничен в своей экспортной политике. Тем более когда речь идёт о баллистических и крылатых ракетах.

Украина находится в процессе создания своих собственных управляемых ракетных систем. Вы правы в том, что Украина играла огромную роль в ракетостроении во времена СССР, но проблема заключается в том, что после окончания холодной войны эта технологическая или же производственная база была полностью разрушена. Украину заставили отказаться от ракетных систем, в частности от баллистических ракет Р-17 и пусковых установок к ним.

Это означает, что Украина потеряла не только ракеты или производственные возможности, но и необходимые для производства навыки. Как только это ракетное ноу-хау теряется, восстановить его крайне трудно. Украина сейчас как раз этим активно занимается, но для этой работы нужно много времени. При этом Украина уже достигла некоторые успехов: например, крылатая ракеты "Нептун", созданная украинскими специалистами, успешно применяется в ходе отражения полномасштабной российской агрессии. Украина сегодня активно расширяет свой арсенал и работает на созданием крылатых ракет и баллистических ракет малой дальности.

Ещё один важный аспект: процесс создания украинских ракет мог бы быть значительно ускорен, если бы Украина получила необходимую в этом деле помощь от Запада. Например, Запад мог бы обучать украинских инженеров или экспортировать необходимые для создания ракет сложные технологии, чтобы Украина просто скопировала их или же сразу интегрировала в свои ракеты.

Но остаётся неясным, готов ли Запад предоставить такую помощь. Помимо этого, непонятно, насколько сама Украина заинтересована в такого рода поддержке. Ведь это может привести к определённым ограничениям в выборе военных целей. Например, США могут сказать: "Смотрите, мы предоставили навигационный комплекс для этой ракеты. Это значит, что у нас есть право говорить вам, какие цели вы можете атаковать, а какие – нет". Это как раз-таки то, чего Украина хочет меньше всего. Поэтому она крайне мотивирована производить ракеты самостоятельно, принимая как можно меньше помощи от кого-либо. Но, повторюсь, это требует времени.

Российское гиперзвуковое оружие – миф?

Российское Минобороны утверждало, что применило в ходе полномасштабной войны против Украины ракетный комплекс "Кинжал", который представители Минобороны и пророссийские блогеры называют гиперзвуковым. Также утверждалось, что сбить "Кинжал" попросту невозможно из-за его высокой скорости полёта и маневренности.

Впервые о применении ракетного комплекса "Кинжал" в Украине Минобороны РФ отчиталось в марте 2022 года, после этого Россия изредка применяла "Кинжалы" для ударов по Украине: в основном из-за небольших запасов и долгого производства этих ракет.

Более-менее системный характер удары "Кинжалами" обрели в мае 2023 года, когда российские Воздушно-космические силы начали "охоту" на поставленные Украине системы ПВО "Пэтриот". Одним из ударов им даже удалось повредить часть американского комплекса.

Тогда же, в мае, украинская армия впервые отчиталась об успешном сбитии "Кинжала". Только за тот месяц, по данным Вооружённых сил Украины, силы ПВО сбили семь ракет "Кинжал". В августе 2023 года представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что всего Украине удалось сбить 14 ракет "Кинжал". Независимого подтверждения этой информации нет.

Фотографии обломков от, предположительно, первой сбитой ракеты "Кинжал", в мае опубликовал журналист немецкого издания BILD Пауль Ронцгаймер. Тогда фотографии вызвали серьёзные дискуссии в соцсетях: многие комментаторы сомневались, что на фото действительно обломки ракеты "Кинжал".

Фабиан Хоффман, впрочем, не видит в сбитии ракет "Кинжал" ничего сверхъестественного:

– Гиперзвуковая ракета, согласно классическому определению, – это ракета, которая движется в пять и более раз быстрее скорости звука (то есть быстрее пяти махов). Многие баллистические и аэробаллистические ракеты, такие как "Кинжал", достигают гиперзвуковых скоростей во время своего падения. Для этого не требуется специальный двигатель, в этом в принципе нет ничего особенного. Они просто поднимаются довольно высоко в атмосферу, а затем очень быстро падают вниз. Идея о том, что "Кинжал" – это впечатляющая система, одна из самых технологически продвинутых гиперзвуковых систем в мире, – нелепость. В этом нет ничего технологически сложного.

Заявленные характеристики ракетного комплекса "Кинжал": Россия хвастается "Кинжалом" как каким-то чудо-оружием, которое невозможно перехватить западными системами ПВО из-за его высокой скорости и маневренности. Ещё до полномасштабного вторжения я и мои коллеги говорили, что это не более чем кремлёвская пропаганда. Война в Украине лишь подтвердила это. "Кинжал" оказался уязвим для американских систем "Пэтриот".

Помимо баллистических и аэробаллистических ракет существует ещё два вида ракетных систем, которые могут достигнуть гиперзвуковых скоростей. Один из них – управляемые боевые блоки (Hypersonic glide vehicle). В отличие от траектории баллистической ракеты, напоминающей параболу, управляемые блоки в ходе снижения "проскакивают" сквозь атмосферу и теоретически обладают в полёте большей горизонтальной маневренностью по оси Х, то есть они способны двигаться влево и вправо более свободно, нежели баллистическая ракета.

На сегодняшний день известно, что только две страны развернули ракетные комплексы с применением управляемых боевых блоков: Россия с её "Авангардом" и Китай с DF-17. "Авангард" пока не применялся в Украине. Вероятно, Россия хочет сохранить это оружие для потенциальной конфронтации с блоком НАТО. Есть, на мой взгляд, ещё одна причина. Российское военное руководство опасается, что "Авангард", аналогично "Кинжалу" и другим российским системам вооружения, которые оказались менее эффективны, чем утверждала российская пропаганда, попросту не оправдает ожиданий.

Третий тип гиперзвукового вооружения – так называемые гиперзвуковые крылатые ракеты. Они используют специальный тип двигателя – гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (Scramjet). По сравнению с турбореактивными двигателями, которые устанавливаются, например, в российские крылатые ракеты "Калибр" или британские Storm Shadow, прямоточные воздушно-реактивные двигатели способны вести крылатую ракету продолжительное время на очень высоких скоростях, включая скорости выше, чем 5 махов.

Россия утверждает, что развернула гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон". Я не считаю, что в этой системе установлен настоящий гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Скорее всего, эта система использует большой ракетный ускоритель в сочетании с реактивным двигателем. Эти двигательные системы действительно разгоняют ракеты до скорости более пяти махов, но в процессе полёта она всё равно замедляется до сверхзвуковых скоростей. Я не считаю, что Россия сегодня технологически способна создать и интегрировать рабочий скрамджет-двигатель, способный непрерывно поддерживать скорость ракеты на уровне гиперзвука.

Несколько стран в настоящее время работают над созданием гиперзвуковой крылатой ракеты: Китай, Япония, США, Австралия, Великобритания и Франция. Все их исследовательские и производственные возможности, вероятно, гораздо более широки и продвинуты, чем у России, и они на сегодняшний день гораздо ближе к созданию настоящей гиперзвуковой крылатой ракеты, чем Россия, отмечает эксперт по ракетным технологиям Фабиан Хоффман.

Он считает, что для создания настоящей гиперзвуковой ракетной системы конструкторам и инженерам необходимо преодолеть ряд проблем. Например: