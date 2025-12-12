Международным правозащитникам отказали во въезде в Бишкек

Трое экспертов из международной правозащитной организации "Международная федерация по правам человека" (FIDH) во главе с Рафаэлем Лопухиным получили отказ без объяснения причин во въезде в Бишкек через международный аэропорт "Манас", сообщает Радио Азаттык.

Правозащитники прилетели для участия в конференции на тему "Информационная безопасность во время кризиса: противодействие пропаганде и манипуляциям".

Пограничная служба случившееся пока не комментировала.

На конференции по борьбе с пропагандой и манипуляциями планировались выступления и дискуссии с участием зарубежных и местных журналистов, а также медиаэкспертов.

FIDH — одна из старейших международных правозащитных организаций в мире. Она была основана в 1922 году. В ее состав входят многочисленные организации, занимающиеся защитой прав человека. Штаб-квартира FIDH расположена в Париже, также у нее есть офисы в других странах.

Организация активно сотрудничает с киргизскими правозащитниками и регулярно сообщает о ситуации в стране.

В начале декабря Минюст России внёс FIDH в список "нежелательных" организаций.

Больше новостей Радио Свобода: