Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Международным правозащитникам отказали во въезде в Бишкек

Трое экспертов из международной правозащитной организации "Международная федерация по правам человека" (FIDH) во главе с Рафаэлем Лопухиным получили отказ без объяснения причин во въезде в Бишкек через международный аэропорт "Манас", сообщает Радио Азаттык.

Правозащитники прилетели для участия в конференции на тему "Информационная безопасность во время кризиса: противодействие пропаганде и манипуляциям".

Пограничная служба случившееся пока не комментировала.

На конференции по борьбе с пропагандой и манипуляциями планировались выступления и дискуссии с участием зарубежных и местных журналистов, а также медиаэкспертов.

FIDH — одна из старейших международных правозащитных организаций в мире. Она была основана в 1922 году. В ее состав входят многочисленные организации, занимающиеся защитой прав человека. Штаб-квартира FIDH расположена в Париже, также у нее есть офисы в других странах.

Организация активно сотрудничает с киргизскими правозащитниками и регулярно сообщает о ситуации в стране.

В начале декабря Минюст России внёс FIDH в список "нежелательных" организаций.

Больше новостей Радио Свобода:

Мирноград в кольце
Embed
Мирноград в кольце

No media source currently available

0:00 0:16:50 0:00

Мирноград в кольце

Армия РФ наступает

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG