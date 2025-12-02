Ссылки для упрощенного доступа

В России признали "нежелательной" федерацию за права человека FIDH

Минюст России внёс в перечень "нежелательных организаций" Международную федерацию за права человека (FIDH). Формально решение о запрете было принято Генпрокуратурой еще в ноябре, но публично о нём не сообщалось.

Это решение автоматически криминализует деятельность двух структур "Мемориала" – его антидискриминационного Центра и Центра защиты прав человека, которые входят в FIDH.

FIDH была основана в 1922 году и сегодня объединяет 196 правозащитных организаций из 116 стран. Федерация активно участвовала в продвижении идеи создания Международного уголовного суда (МУС) в Гааге и выступала за развитие международного правового механизма преследования за военные преступления.

После начала полномасштабной войны в Украине FIDH обращалась в МУС с просьбой провести расследование против прокремлёвских медиаперсон, включая Владимира Соловьева и Маргариту Симоньян, обвиняя их в разжигании ненависти. Кроме того, федерация публиковала доклады о репрессивных законах, принятых в России накануне и после начала войны.

За участие в деятельности "нежелательной организации" или репост её материалов может грозить административная ответственность. Повторное участие после вступившего в силу решения по административному делу грозит уголовным преследованием.

Путин снова требует весь Донбасс
Путин снова требует весь Донбасс

Путин снова требует весь Донбасс

