Международный ФБК внесён в реестр нежелательных организаций

Минюст России внёс в реестр нежелательных организаций Международный фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального (Anti-Corruption Foundation International).

Согласно данным реестра, на который, в частности, в четверг обратил внимание телеграм-канал "Осторожно, новости", решение было принято ещё 22 мая.

Издание "Медуза" в связи с этой информацией отмечает, что первой о том, что организация объявлена в России "нежелательной" в России, обычно сообщает Генпрокуратура. Затем организация вносится в реестр Минюста. В случае Международного ФБК от Генпрокуратуры России такого сообщения не было.

В декабре прошлого года Anti-Corruption Foundation Inc был объявлен в России иностранным агентом.

О создании Международного фонда борьбы с коррупцией команда оппозиционного политика Алексея Навального объявила в июле 2022 года. активисты отмечали, что эта неправительственная структура тоде будет бороться с коррупцией и "путинской" властью в России.

Первым взносом на работу фонда стали 50 тысяч евро из премии Сахарова, которую Навальному присудил Европарламент в декабре 2021 года. В наблюдательный совет фонда вошли бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт, лауреат Пулитцеровской премии американо-британская журналистка Энн Аппельбаум, философ и политолог Френсис Фукуяма и жена оппозиционера Юлия Навальная.