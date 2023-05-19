Генпрокуратура признала Greenpeace "нежелательной организацией"

Генеральная прокуратура России признала "нежелательной организацией" Greenpeace. Это крупнейшая международная неправительственная организация по защите природы.

По мнению прокуратуры, деятельность Greenpeace "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Также в ведомстве указали, что "применительно к Российской Федерации природоохранная деятельность "Гринписа" фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ".

"Нередко работа "Гринписа" связана с воспрепятствованием реализации российских государственных программ посредством организации информационных кампаний и несогласованных с органами власти массовых публичных акций, чтобы сформировать негативное общественное мнение и помешать осуществлению выгодных стране инфраструктурных и энергетических проектов", - утверждают в Генпрокуратуре.

В наздорном ведомстве добавили, что Greenpeace "финансирует деятельность российских организаций - иностранных агентов, требует изменения российского законодательства в ущерб интересам нашего общества и граждан".

Greenpeace как международная неправительственная экологическая и антивоенная организация существует более 50 лет. Российское отделение Greenpeace открылось в 1992 году.